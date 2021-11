Tente Beauté Mobile, l'association bisontine qui réapprend aux personnes précaires à prendre soin d'elles

L'ambiance est détendue, comme une banale soirée entre copines. Ce lundi soir, une salle du centre d'hébergement pour femmes Le Roseau, à Besançon, ressemble presque à un salon de beauté. Autour de la table, des femmes aux parcours cabossés, qui prennent le temps de prendre soin d'elles.

Réapprendre à s'aimer soi-même

L'atelier du soir consiste notamment à fabriquer un soin pour cheveux à base de différentes huiles et aliments. Le tout est animé par Hafida El Mokhtari. Cette éducatrice spécialisée a créé "Tente Beauté Mobile", une association qui se déplace dans les centres sociaux de Besançon, avec le soutien des structures d'accueil de la Ville, qui paient les frais pouvant exister. Le but : "démocratiser l'accès au bien-être."

Au Roseau, ce sont des femmes qui ont subi par exemple des violences intra-familiales, ont connu la rue. "Des blessures physiques et mentales" résume Hafida El Mokhtari. "Elles ont un petit peu un rapport de dissociation avec leur corps et leur image" détaille celle qui est aussi socio-esthéticienne. "Elles se sont protégées de cette manière face à ce qu'elles ont vécu. Là, elles apprennent à retrouver leur image."

De quoi se sentir plus confiantes avant d'aller faire face, par exemple, à un entretien d'embauche, ou autre démarche. De quoi surtout réapprendre à s'aimer soi-même.

"Avant, je ne me connaissais pas"

Autour de la table, Fabiola* a les cheveux recouverts d'un soin capillaire fait main. La jeune femme est accueillie dans le centre depuis environ un an. "On pense toujours au passé. Chaque fois qu'on se regarde dans un miroir, on se dit : 'cette fille, elle avait des soucis'" confie-t-elle.

"Ça fait du bien de penser à soi. Avant, je ne me connaissais pas. Tout ça m'aide. Parfois quand je me regarde je me trouve belle" - Fabiola, participante aux ateliers

"Chaque fois que je sors de ces moments, je suis tellement contente !" s'enthousiasme Fatine. "J'ai l'impression d'être une autre femme."

Tente Beauté Mobile organise le même type d'atelier pour les hommes, à l'abri de nuit des Glacis, à Besançon.

Informations pratiques

Tente Beauté Mobile dispose d'un site Internet, et d'une page Facebook. Contact : 07 49 73 92 17.

*Le prénom a été modifié.