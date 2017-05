Téo : le bouldogue de Beaugency qui s'exporte à travers le monde

La société Téo Jasmin de Beaugency organise aujourd'hui sa braderie annuelle. L'occasion de revenir sur le succès fulgurant de cette marque connue et reconnue par son petit bouledogue blanc.

On attend beaucoup de monde aujourd'hui dans la zone d'activité de Beaugency pour la 4ème braderie de Téo Jasmin. La société est venue s'installer dans le Loiret en 2009 et depuis elle n'a cessé de grandir pour développer sa marque " Téo" , en France mais aussi aux Etats Unis et au Japon.

Téo, le bouledogue est né sur l'ordinateur d'Angéline Bailly. Alors qu'elle vivait encore à Paris, cette graphiste a lancé le personnage du petit bouledogue déguisé en motard ou en indien. "Le fruit d'une longue recherche" explique t-elle aujourd'hui.

Angéline Bailly explique comment est né Téo Copier

En 2009, devant le succès fulgurant de Téo Jasmin, Angéline Bailly décide de quitter la région parisienne pour trouver un atelier plus grand. Elle choisit Beaugency où ses parents passent leur retraite. La Région et le département l'aident à la construction de son entrepôt de 700 mètres carrés. C'est là qu'Angéline crée les déclinaisons du chien Téo : en artiste, en docteur... Mais, à part les tableaux de décoration, tous les produits estampillés " Téo Jasmin" sont fabriqués en Asie. Un choix à contre coeur pour la créatrice.

Les produits Téo Jasmin sont fabriqués essentiellement en Asie Copier

L'entrepôt de Beaugency où sont stockés les produits avant d'être expédiés sur les points de vente © Radio France - Patricia Pourrez

Une fois fabriqués, les produits Téo Jasmin reviennent à Beaugency où les salariés se chargent de les expédier sur les différents points de vente en France et à l'étranger. L'entreprise a aussi crée un site internet pour les commandes qu'elle gère en direct.

En quelques années, la société Téo Jasmin a multiplié par 2 son chiffre d'affaire. Il atteint aujourd'hui les 3 millions d'euros. Mais pour celle qui a imaginé et développé Téo, ce n'est pas qu'une question" de business". Angéline Bailly a lancé il y a quelques mois un fonds de dotations pour soutenir des actions autour du handicap et notamment de l'autisme.

"J'ai mis ma réussite au profit d'une cause" Angéline Bailly Copier

Pour la 4ème année, Téo Jasmin met aujourd'hui en vente des produits issus d'anciennes collections. La braderie a lieu de 9H30 à 17H30 sur le parking de la société, dans la zone Actiloire de Beaugency. Téo Jasmin attend entre 2.000 et 3.000 personnes.