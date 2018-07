La virgule de Sablé pourrait rouvrir le 27 août, après près de 7 mois de fermeture. La panne qui paralyse ce tronçon ferroviaire a été identifiée et réparée. La SNCF n'attend plus que le feu vert de Certifer, une agence de certification ferroviaire.

Sablé-sur-Sarthe, France

La fin du cauchemar approche pour les usagers de la gare de Sablé! La virgule de Sablé pourrait rouvrir le 27 août. La SNCF pense avoir réparé la panne qui paralyse ce tronçon ferroviaire. Elle n'attend plus que le feu vert de Certifer, un organisme de contrôle des chemins de fer qui doit se prononcer le 31 juillet.

Une panne qui dure depuis 6 mois

La virgule de Sablé est hors service depuis le 22 janvier. Ça fait déjà six mois qu'aucun train direct ne circule plus entre Sablé et Nantes ou encore entre Sablé et Angers. Une centaine d'utilisateurs réguliers sont privés de ce service, qui devait raccourcir la durée des trajets entre Laval, Angers et Nantes.

C'est une anomalie électrique qui est à l'origine de cette panne. "Il y avait un problème de communication entre les rails et le poste de commandes de circulation des trains. Parfois les trains n'étaient plus repérés par le système, il existait donc un risque faible mais réel de collision", explique Roch Brancour, le vice-président de la Région, en charge des transports. Cette défaillance a été repérée dès l'automne 2017, mais il a fallu beaucoup de temps aux spécialistes de la SNCF pour la réparer.

On croise les doigts

L'élu espère que la situation va pouvoir revenir à la normale dès cet été : "On peut accepter, même si c'est difficile à avaler, qu'il y ait quelques réglages au départ, en revanche c'est très important pour nous que cette installation fonctionne durablement". Mise en route en juillet 2017, la virgule de Sablé a passé autant de temps hors service qu'en fonctionnement. Cet investissement a par ailleurs coûté plus de 25 millions d'euros.

Si Certifer accorde son autorisation, cinq trains effectueront de nouveau des allers-retours quotidiennement à partir du 27 août prochain. "L'objectif est d'augmenter la cadence pour atteindre huit allers-retours d'ici la fin de l'année", indique Roch Brancour.

Billets déjà en vente : mieux vaut attendre un peu

Ces derniers jours des billets de TER directs entre Laval et Angers par exemple étaient déjà en vente pour la fin du mois d'août. La SNCF reconnait qu'il s'agit d'une erreur. Mieux vaut attendre que Certifer ait donné son accord pour la reprise de la circulation avant de procéder à vos réservations.