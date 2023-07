Terminal méthanier flottant au Havre : les trois recours rejetés par le tribunal administratif

Cette fois, plus rien ne semble s'opposer à l'arrivée du nouveau terminal méthanier flottant au Havre, projet porté par TotalÉnergies. Les trois recours déposés par France Nature Environnement Normandie, pour deux d'entre eux, et l'association Écologie pour le Havre, avec Europe Écologie Les Verts, ont été rejetés ce jeudi 13 juillet, par le tribunal administratif de Rouen.

Ce grand bateau doit transformer le gaz naturel liquéfié, importé par d'autres navires, en gaz, pour l'injecter dans le réseau et ainsi faire baisser la dépendance de la France vis-à-vis de la Russie. Il y a déjà quatre terminaux méthaniers en France, mais celui-là devrait être le premier flottant. Il est inscrit dans le projet de loi "pouvoir d'achat", voté il y a un an .

Il devrait donc bien être mis en service autour du 15 septembre, comme prévu, malgré les multiples oppositions : une requête du parti Europe Écologie les verts avec "Écologie pour le Havre" a déjà été rejetée par le Conseil d'Etat en avril dernier. En mai, une centaine de militants écologistes, avec des scientifiques, avaient manifesté et certains s'étaient enchainés à une écluse du port du Havre, ou bloqué des routes, pour protester contre ce futur terminal méthanier flottant. 18 militants avaient écopé d'une ordonnance pénale.

Selon France Nature Environnement Normandie, ce bateau devait être considéré comme une véritable usine flottante et non comme un simple navire. Cela entrainerait des obligations environnementales plus lourdes et l'ouverture d'une enquête publique. Mais les arguments des associations n'ont pas convaincu la justice, les trois recours ont donc été rejetés.

Le bateau est lui déjà en mer, en direction du Havre, plus rien ne semble entraver sa future mise en service, en septembre prochain. L'association FNE Normandie dit tout de même ne pas fermer la porte à un pourvoi en cassation, devant le Conseil d'État. Des militants envisagent eux déjà d'accueillir le navire à son arrivée au Havre.

