Terra 2 : les opposants très prudents après les annonces autour de l’abandon de la zone logistique

Encore beaucoup de questions autour de l'avenir de Terra 2, la zone logistique prévue entre le Tarn et la Haute-Garonne. Les élus des deux départements sont en train de plancher sur un abandon du projet. Les opposants veulent plus d'informations avant de dire la partie gagnée.

Le projet de zone logistique Terra 2 est-il sur le point d’être abandonné ? En tout cas, les élus du Tarn et de la Haute-Garonne réfléchissent à un plan B. Une nouvelle victoire pour les opposants environnementalistes qui se battent contre cette zone logistique de 70.000 hectares depuis 2017. Ils avaient déjà obtenu l'arrêt du chantier en février via un recours devant le tribunal administratif. Et pourtant, le collectif STOP Terra 2 est loin de crier victoire.

Trop de questions

Car il y a encore quelques semaines, début février, Carole Delga pour la région, Georges Meric pour la Haute-Garonne et Christophe Ramond pour le Tarn prenaient ensemble la plume. Ils vantaient tous les trois, avec d’autres élus les mérites du projet de Terra 2. Une zone d’activités différentes, "un espace mixte pensé pour favoriser l’implantation de fleurons de notre industrie participant à la réindustrialisation de notre pays" disaient-ils.

Et donc quelques semaines après, une réunion quasi secrète est organisée pour tenter de faire abandonner le projet au prometteur. Les opposants ont d’autant plus de mal à comprendre que la société qui porte le projet s’est pourvue en cassation il y a quelques jours. Le but : faire annuler le recours obtenu devant le tribunal administratif mi-février. Et puis, il y a encore beaucoup trop de zones d’ombres encore estime Julien Lassalle, membre du collectif et élu France Insoumise à Saint-Sulpice-la-Pointe. "Pour l'instant, les seuls éléments que nous avons en notre possession sont ceux qui ont été divulgués par la presse. Nous n'avons été contactés par personne. Pour nous, il n'y avait aucun motif d'espérer que la procédure et le combat s'arrête au sujet de Terra 2. On attend de voir réellement si le projet est bien abandonné."

Pour lever les recours ?

En tout cas pour eux pas question de céder à ce qu'ils appellent un chantage. Les élus pourraient en effet demander de ne lever tous les recours contre l’abandon de la zone logistique. Une manière pour eux de continuer les travaux sur la zone d’activité classique. Mais les opposants à Terra 2 disent déjà qu’ils veulent une vrai discussion sur l’avenir des Portes du Tarn avant de lever tous les recours. Julien Lassalle insiste : " On est ouvert à la discussion, à la négociation. Mais dans l'immédiat, de toute façon, il est hors de question qu'on abandonne les recours."

En tout cas, le département du Tarn et de la Haute-Garonne via la SPLA (Société publique locale d’aménagement) ne font pour le moment aucun commentaire.

à lire aussi Des activistes écologistes s'attachent aux barrières du Conseil régional d'Occitanie