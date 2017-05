Tèrra Aventura, Vidéoguide Limousin... La Nouvelle-Aquitaine en pince pour l'e-tourisme

De nombreuses applications mobiles existent (et cartonnent) dans notre région pour promouvoir le territoire. La Nouvelle-Aquitaine compte bien profiter de l'engouement pour attirer les touristes.

Plusieurs applications mobiles ont été créées avant la fusion des régions pour promouvoir les territoires. En Limousin, nous avons les exemples de Tèrra Aventura ou de Vidéoguide. Dans l'ex-Aquitaine : itiAqui. Ces applications mobiles ont sans doute de beaux jours devant elles. La Nouvelle-Aquitaine mise beaucoup dessus. Les trois sont différentes, et donc complémentaires. Du géocaching pour l'une, de la randonnée pour itiAqui et de la découverte de patrimoine pour Vidéoguide.

Du neuf pour Vidéoguide

Sortie en 2013, l'appli créée par les services de l'ex-région Limousin comptait jusqu'à présent neuf destinations, de Limoges à Aubusson en passant par Pompadour. Une dixième est maintenant disponible sur l'application : Collonges-la-Rouge. Deux autres verront le jour en cours d'année : Le Dorat et Ségur-le-Château. Gilles Liébus, président de l'office de Tourisme Vallée de la Dordogne est ravi : "Collonges-la-Rouge c'est 700 000 visiteurs par an, donc ça peut vraiment booster l'application. Il faut absolument poursuivre cette stratégie. Désormais, on doit penser différemment et cette application permet d'avoir une information complète à n'importe quel moment."

Vidéoguide Limousin compte 3 000 utilisateurs sur son application mobile.

"L'avenir du tourisme est dans le numérique"

Sandrine Derville, vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine en charge du tourisme explique cette volonté : "L'avenir du tourisme est dans le numérique. Ce sont des applications qu'on va continuer à améliorer. Un des objectifs c'est de développer le tourisme intérieur pour faire découvrir nos pépites. On en a beaucoup en Nouvelle-Aquitaine."

"Faire rester les touristes plus longtemps"

Sandrine Derville ajoute : "Le but c'est de prolonger la durée de séjour. Le touriste qui reste une semaine va vouloir faire de l'itinérance, puis s'intéresser au patrimoine... Donc à nous de créer des ponts entre ces applications qui peuvent être complémentaires. Le joueur de Tèrra Aventura, du géocaching ludique, pourra aussi découvrir le patrimoine via Vidéoguide par exemple."