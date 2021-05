Terrasses, cinémas, commerces, couvre-feu : ce qui change ce mercredi, avec la deuxième phase du déconfinement

La deuxième phase du déconfinement commence ce mercredi, avec les très attendues réouvertures des terrasses, des commerces et des cinémas, mais aussi des musées ou des piscines pour les mineurs. Le couvre-feu est, lui, repoussé à 21h. On vous explique tout ce qui change ce mercredi.

Après une première phase entamée le 3 mai, marquée par la réouverture des collèges, lycées et surtout la fin des restrictions de déplacement, la deuxième phase du déconfinement débute ce mercredi. Le couvre-feu est repoussé à 21h et surtout, les terrasses des restaurants et bars rouvrent. Les cinémas, musées et commerces dits non essentiels rouvrent également leurs portes, avec des protocoles sanitaires stricts, tout comme certains équipements sportifs. Voici tout ce qui change ce mercredi.

Le couvre-feu repoussé à 21h

Ce mercredi 29 mai, le couvre-feu passe de 19h à 21h, partout en France. Il faudra donc toujours une attestation pour se déplacer après 21h, mais les déplacements restent sans limitation géographique et sans attestation entre 6h et 19h.

La réouverture des terrasses

C'est sans doute la mesure la plus attendue, et la plus symbolique de cette phase de déconfinement : les terrasses des bars et restaurants rouvrent ce mercredi. Les "grandes terrasses" rouvrent à la moitié de leur capacité, avec des tables de six convives maximum. Pour les "petites" terrasses, de moins de dix tables, il n'y a pas de limitation de capacité, mais les tables doivent être séparées, par des parois ou encore des plantes. Les salles des bars et restaurants rouvriront le 9 juin.

Mercredi, France Bleu vous propose une journée spéciale "tous en terrasse", à suivre avec les 44 stations locales du réseau !

Un siège sur trois au cinéma et au théâtre, 8 m² par visiteur au musée

Les salles de cinéma, les théâtres et les musées rouvrent également, avec des jauges limitées : les cinémas et théâtres ouvrent un siège sur trois, soit 35% de leur jauge. Dans les musées, la jauge est limitée à 8m² par visiteur.

Pour tous ces équipements culturels, en intérieur, la jauge maximale est de 800 personnes assises en intérieur, et 1.000 spectateurs en extérieur. Les bibliothèque ouvrent avec un siège sur deux.

à lire aussi Quels films seront à l'affiche pour la réouverture des cinémas le 19 mai ?

Les festivals redeviennent possibles

Les festivals, avec un public assis, peuvent reprendre ce mercredi, avec une jauge de 35% de leur capacité. Le nombre de festivaliers est limité à 1.000 personnes.

La réouverture des commerces

Autre réouverture très attendue, celle des commerces non essentiels. Les magasins et boutiques peuvent rouvrir leurs portes, avec une jauge d'un client maximum pour 8m². Cette mesure concerne aussi les grands centres commerciaux.

La jauge est également d'un client pour 8m² dans les marchés couverts. Pour les marchés de plein air, elle est réduite à un client pour 4m².

Les activités sportives

Les établissements sportifs de plein air et couverts rouvrent, avec des conditions particulières.

Les jauges sont limitées pour les spectateurs, avec 35% de l'effectif, et jusqu'à 800 personnes en intérieur et 1.000 en extérieur.

Les piscines municipales peuvent rouvrir, mais elles n'accueillent que des mineurs.

La danse reprend également mais uniquement pour les mineurs.

Les activités sportives de plein air peuvent être pratiquées, mais par groupe de 10 personnes maximum, et uniquement sans contact.

Les compétitions sportives de plein air reprennent pour les pratiquants amateurs, mais par groupe de 50 personnes maximum, uniquement sans contact.

à lire aussi La reprise du sport mercredi : qui peut faire quoi ?

à lire aussi Déconfinement : à quand le retour des spectateurs dans les stades ?

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les cures thermales

Les cures thermales peuvent, elles aussi, rouvrir ce mercredi, avec une jauge de 50% de curistes.

Les casinos

Les casinos peuvent aussi rouvrir, mais uniquement pour les machines à sous et jeux électroniques, avec une jauge de 35% des visiteurs.

Les parcs à thèmes et zoos

Les parcs à thème peuvent rouvrir, mais seulement pour les activités de plein air. Les zoos rouvrent avec la moitié de leur jauge, également uniquement pour les activités de plein air.

à lire aussi Disneyland Paris rouvrira au public le 17 juin

Les mariages et obsèques

Les fêtes de mariage peuvent reprendre dans les salles des fêtes, les châteaux et les domaines, avec une jauge fixé à 35% de leur capacité : un emplacement sur trois, avec des invités placés en quinconce entre chaque rangée.

Les cérémonies funéraires peuvent désormais accueillir jusqu'à 50 personnes.

Les rassemblements privés limités à six personnes

Le gouvernement conseille cependant de limiter les rassemblements privés à six personnes maximum. "Nous maintenons la recommandation de six personnes pour la période de mai-juin", a affirmé Jean Castex dans Le Parisien le 10 mai dernier. Le Premier ministre a promis de réévaluer cette demande "d’ici l’été".