Terrasses, parkings, vente en ligne : la ville de Toulouse prend des mesures pour les commerces

Pour soutenir les commerçants et leurs emplois de proximité, Toulouse Métropole et la mairie de Toulouse proposent une série de mesure pour les accompagner dans la reprise de leur activité. Des mesures qui concernent directement les consommateurs.

La ville de Toulouse accompagne les commerçants dans la reprise de leurs activités après trois mois de crise. Voici les annonces qui concerneront commerçants et consommateurs :

3 heures de parking couvert gratuites (sur 7 journées) dont les dates seront définies en concertation avec la fédération des commerçants et les chambres consulaires.

(sur 7 journées) dont les dates seront définies en concertation avec la fédération des commerçants et les chambres consulaires. Gratuité des parkings du Zénith et du Stadium lorsqu'il n'y aura pas de manifestation.

Un "Market place" toulousain

Enfin, Toulouse Métropole initie la mise en place d'une application et d'un site internet de type plateforme de vente en ligne ou « market place ». Objectif : développer le contact entre les commerçants et leurs clients avec une solution de communication instantanée et faciliter la vente ou la réservation de produits en ligne.