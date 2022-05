Terrasson propose une bourse pour attirer les futurs médecins

Comme un tiers du territoire de la Dordogne, Terrasson manque de médecins : la commune est classée en ZIP, zone d'intervention prioritaire, où l'accès aux soins est difficile. Face à cela, les élus ont choisi, ce mardi 24 mai, de proposer aux étudiants en médecine une aide financière en contrepartie de leur engagement à s'installer ici au moins cinq ans.

10 000 euros par an

Les étudiants qui s'engagent toucherons une bourse de 800 euros par mois à partir de la cinquième année de médecine. "On a peut-être déjà deux candidats, qui sont des gens du coin", assure le maire, Jean Bosquet.

La situation est critique à Terrasson selon le docteur Mona Abouelfadel Copier

"C'est une très bonne idée, sourit Mona Abouelfadel, l'un des trois médecins du groupe médical de Terrasson. On est à bout : j'entends de nombreux médecins, et par moment j'en fais partie, dire 'on dévisse notre plaque, on peut plus'."