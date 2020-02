Terre à Terre la nouvelle marque anti gaspillage de délicieux produits alimentaires à Bordeaux et Arcachon

Terre à Terre mêle alimentation et développement durable. Le concept : collecter des matières premières injustement destinées à la destruction chez des producteurs et distributeurs partenaires, et les transformer au plus vite pour créer de délicieux produits frais, locaux, de saison.

Selon l'Ademe (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie), on estime à 10 millions de tonnes, soit 20 kilos par personne, le poids des déchets alimentaires gaspillés chaque année. Alors que les Français ont compris le lien entre gaspillage alimentaire et réchauffement climatique et que l'Etat ambitionne de s'engager réellement dans la transition énergétique et le développement durable, les consommateurs sont en quête d'actions concrètes, au quotidien, pour lutter contre ce gaspillage alimentaire. Morgane Prouff et Vincent Rumeau ont eu l'idée de créer Terre à Terre dans ce contexte.

Morgane Prouff explique sa relation avec les primeurs et les maraîchers de la Gironde, il faut réagir très vite lorsque les légumes arrivent à Blanquefort pour être transformer.

La société récupère les denrées déjà produites ou apportées sur le territoire, et les transforme avant qu'elles ne finissent à la poubelle. Elle propose ainsi des produits sains et de qualité tout en limitant la destruction de fruits et légumes qui n'ont pas trouvé leur place dans les achats des consommateurs. Terre à Terre travaille avec des agriculteurs locaux et les distributeurs présents en Gironde, mais ceux-ci font parfois venir des produits de plus loin, comme les bananes, les mangues et les oranges. Les agriculteurs peuvent diminuer leur perte sur récolte en confiant à Terre à Terre leurs produits abîmés, les produits hors gabarits, bons pour la consommation mais refusés par certains distributeurs. En échange, ils bénéficient de tarifs avantageux s’ils souhaitent vendre les produits Terre à Terre dans leurs magasins de producteurs. De belles et bonnes transformations comme ds soupes, gaspachos, compotes à retrouver dans les boutiques de producteurs ou les chambres d'hôtes du département de la Gironde. Terre à Terre se trouve à Blanquefort, le laboratoire est pour l'instant celui de Sains et Saufs, une autre structure qui lutte contre le gaspillage alimentaire et qui transforme les légumes et fruits, la cible clientèle est différente puisque les soupes ou compotes sont vendus uniquement dans les magasins de grandes surfaces.