Terre de Cévennes : neuf mois pour maigrir

Le SSR Pédiatrique "Les Ecureuils" à Antrenas à coté de Marvejols (Lozère) aide une soixantaine de jeunes chaque année. Des enfants en surpoids ou en situation d’obésité qui quittent leur famille pendant un an, le temps de réapprendre à bien se nourrir et à faire de l’activité physique. Pour le magazine Terre de Cévennes, Saïd Makhloufi a passé une semaine dans centre d'Antrenas en Lozère à la rencontre de ces jeunes en surpoids qui veulent changer de vie.

Ils ont entre 8 et 16 ans. Ils sont là depuis le début de l’année scolaire en internat. Ils viennent de région parisienne, de Montpellier, de Millau, de Martinique, de Guadeloupe. Sur les hauteurs de Marvejols, les enfants trouvent un environnement idéal pour se reconstruire. La journée commence par un peu de sport. Comme tous les jours, les enfants se rendent à la salle. Au programme : vélo, rameur et gymnastique.

L’activité physique est obligatoire et on va à l'école comme tout le monde tous les jours sauf les mercredi, samedi et dimanche. Imran a 11 ans, il est arrivé au centre au début de l’année scolaire. "Le médecin traitant et ma mère pensaient que j’étais en surpoids, alors on est venus ici et puis on m’a dit que j’étais déjà en situation d’obésité. Ça m’a choqué". Imran n’est qu’un enfant, un enfant de 11 ans qui va passer plusieurs mois loin de sa famille. "Ma mère quand elle m’a déposé, elle s’est mise à pleurer et moi aussi, c’est dur d’être loin d’eux aussi longtemps".

Dans la cour, tous les enfants sont réunis autour d’une enceinte. Un petit moment de détente en groupe

Il y a encore quelques semaines, il ne se connaissaient pas. Aujourd’hui c’est une petite famille. Ils ont tous le même problème, ça crée des liens. Emy a 13 ans, l’adolescente pèse 106 kilos, un poids qu’elle traîne comme un boulet depuis son plus jeune âge : "J'ai grandi avec les moqueries, même ceux que je prenais pour mes amis parlaient dans mon dos et me traitaient de grosse vache. J’espère qu’en sortant d’ici à la fin de ce séjour je m’aimerai un peu plus". Pour l’aider à se sentir mieux, Emy voit la psychologue du centre. C’est toute une équipe qui encadre les enfants (infirmiers, aides-soignantes, assistante sociale, médecins).

C’est une prise en charge globale, explique le docteur Xavier Lacombe, médecin généraliste au centre : "L’obésité est en général symptomatique d’un mal-être ou de problèmes familiaux qui sont toujours présents comme facteurs déclenchants de l’obésité. On ne devient pas obèse par hasard. L’obésité ne se résume pas à mal manger."

Il est midi, c’est l’heure de déjeuner, un moment important de la journée pour les enfants du centre où rien n’est laissé au hasard. Alain Tesseidre est le chef cuisinier : "On ne fait un régime cuisine, on fait une cuisine équilibrée avec des portions adaptées. Chaque repas est pesé en fonction de chaque enfant. Une fois par semaine je leur apprends aussi à cuisiner. Il faut que, quand ils sortiront d’ici, ils puissent continuer à manger équilibré ".

