Terre de Cévennes : Joyeux Noël en Terre de Cévennes

Lozère, France

Cette semaine Terre de Cévennes vous propose de fêter Noël avec un peu d’avance en Lozère. Saïd Makhloufi a participé à plusieurs festivités ces derniers jours organisé pour les fêtes. Du Noël en prison avec les détenus de la maison d’arrêt de Mende au Noël organisé dans les écoles de Lozère. Chaque mois de décembre nous réserve une quantité d'animations et d'évènements liés aux fêtes de Noël à Mende. Cette période nous ramène à notre enfance et déclenche en chacun de nous des souvenirs liés à la féérie des rêves. Avec la complicité du Comité des Fêtes, de l'association Mende Commerce et du Service Culturel de la ville, le centre de Mende se transforme pour devenir un coin d'imaginaire où petits et grands se laissent emporter par la magie de Noël comme avec l’arbre de Noël offert à tous les enfants de la ville.

la magie de Noël comme avec l’arbre de Noel offert à tous les enfants de la ville © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Après le spectacle les 400 enfants de la salle ont eu droit à la visite du père Noël.

Le père Noël lors de son passage en Lozère © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Comment fête-t-on Noël en prison ?

Pour beaucoup, les fêtes de fin d’années signifient retrouvailles en famille. Et en prison alors ? C’est une période particulièrement difficile pour les détenus. A la maison d’arrêt de Mende, le directeur avec la croix rouge organise chaque année un noël pour les détenus

Chaque détenu a droit à un colis avec des chocolats, du café, des cigarettes: "les colis permettent de se mettre dans un monde un peu festif, on reçoit des chocolats et ça me fait plaisir avoue un détenu. La période des fêtes est très dur à vivre."

_c’est une parenthèse nécessaire. Ce sont des hommes privés de liberté mais pas de dignité ajoute l_e directeur de la maison d’arrêt de Mende

Les associations comme la croix rouge ou le secours populaire essaient d’organiser plusieurs animations : concerts, spectacles pour les enfants. La Croix-Rouge achète aussi des cadeaux pour que les pères puissent les donner à leurs enfants au parloir.

La responsable de la croix rouge en Lozère avec les cadeaux de noël des enfants des détenus © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Terre de Cévennes : Joyeux Noël en Terre de Cévennes Copier

Terre de Cévennes c’est tous les samedis et dimanche à 12h06 sur France Bleu Gard Lozère et sur Francebleu.fr.