Terre de Cévennes : se reconstruire à La Providence

Les Établissements d’Accueil Mère-Enfant reçoivent des femmes enceintes et des mères avec enfants de moins de 3 ans victimes de violences conjugales et qui ont besoin d’un soutien pédagogique, psychologique et matériel.

En France tous les trois jours, une femme meurt sous les coups de son compagnon : 130 femmes ont été tuées en France l’an dernier. Pour éviter le pire il existe des structures qui accueillen et protègent les femmes victimes de violences conjugales. Des établissements qui aident les femmes et leurs enfants à se reconstruire loin du coinjoint violent. Les établissements d’accueil mère-enfant reçoivent des femmes enceintes et des mères avec enfants de moins de trois ans. Par ailleurs, des mères avec enfants de plus de trois ans peuvent être accueillies, si elles sont enceintes ou si le plus jeune a moins de trois ans. Il s’agit de femmes majeures ou mineures, isolées et en difficulté (notamment victimes de violences conjugales) et qui ont besoin d’un soutien pédagogique, psychologique et matériel.

Dans la salle à manger UNE maman de 4 enfants donne à manger au petit dernier © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Aider les femmes victimes de violences conjugales à s'occuper de leurs enfants

Une nouvelle journée commence à l’accueil mère-enfant de La Providence, à Mende. Ce matin le petit Iron, un bébé de 7 mois, est dans un sale état. La maman est à côté, les yeux rivés sur son smartphone, pas vraiment concernée. C’est Stéphanie, l’une des éducatrices de la structure, qui s’occupe du bébé. La maman du petit Iron s’est absentée, Stéphanie est auprès du bébé, mais voyant son état se dégrader, elle décide avec une autre éducatrice, Viviane, de l’emmener aux urgences. Iron est aux urgences avec Viviane, Stéphanie s’occupe d’autres enfants présents ici. Toute une famille avec une mère de 23 ans et ses quatre enfants.

L’accueil mère-enfant a pour objectif d’aider ces femmes victimes de violences conjugales à s’occuper de leurs enfants. Les femmes accueillies peuvent être hébergées en foyer collectif ou dans un réseau d'appartements et contribuent financièrement à leur prise en charge (le plus souvent, grâce à l'allocation de parents isolés, l'API). Cette participation prend la forme d'un forfait unitaire ou peut être calculée en fonction des ressources de la personne. Cet hébergement permet aux mères de bénéficier d'une formation professionnelle adaptée, de rechercher ou d'exercer un emploi. La durée du séjour des femmes est initialement prévue pour une période de six mois renouvelable, avec un maximum de trois ans. Le Conseil départemental est gestionnaire des établissements d'accueil mère-enfant ou peut en confier la gestion à une association.

Durant six mois à un an, elles vivent, dorment et mangent ici avec leur bébé. Au rez-de-chaussée, cuisine, salle à manger et pièce à vivre et à l’étage, cinq chambres.

Dans la cuisine on retrouve une maman avec ses quatre enfants. Cette maman élève seule ses quatre enfants de huit mois, trois ans, cinq ans et huit ans et vu son âge et son environnement familial, les violences qu’elle a subies, il y a des manques. Les éducatrices de l’accueil mère-enfant vont l’aider mais leur priorité reste l’enfant.

Sylvie, conseillère famille à l’accueil mère enfant explique : "Le rôle des professionnels qui accompagnent les jeunes femmes et leurs enfants est de rassurer, écouter, conseiller, soutenir mais aussi d’encadrer leur vie quotidienne dans l’apprentissage de leur rôle de maman. Mais si au bout du séjour ici la maman montre trop de carences dans l’éducation des enfants alors une décision sur le placement ou non des enfants sera prise."

Arriver en victime et repartir coupable

Elles arrivent en victime et peuvent repartir coupable, coupable de mettre en danger la vie ou la santé de l’enfant par leur comportement. Le paradoxe est terrible, la réalité, elle, est glaçante. Vous vous rappelez du petite Iron, le bébé de 7 mois que la maman trainait dehors malgré sa santé ? Viviane l’éducatrice l’a emmené aux urgences et elle est de retour :

"Aux urgences, le médecin était très inquiet, l’enfant était totalement déshydraté. Je suis obligée de signaler le comportement de la mère dans ce genre de situation."

Les établissements d’Accueil Mère-Enfant remplissent les missions suivantes : la majorité des cas. La plupart vont devoir se faire à l’idée, l’enfant sera placé et même, et c’est possible, les mamans reviendront avec d’autres enfants qui seront à leur tour placés parce qu’elles n’ont pas réussi à s’en sortir, à se défaire de l’eméprise du compagnon violent .

Les Établissements d’accueil mère-enfant remplissent les missions suivantes :

- Préparer avec la mère l'arrivée de l'enfant.

- Définir un projet de vie avec la mère. Cela doit notamment permettre à celle-ci d'acquérir une plus grande autonomie.

- Favoriser le lien entre la mère et l'enfant.

- Aider matériellement la mère dans l'organisation de la vie quotidienne.

- Favoriser son insertion sociale et professionnelle.

