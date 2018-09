Mende, France

Des détenus Lozériens s'évadent sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ! Trois prisonniers mendois ont une permission de sortie assez originale. Dans le cadre d'un projet de réinsertion, ils parcourent les 220 kilomètres du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les trois détenus ainsi que leurs trois accompagnateurs ont vécu deux semaines loin des murs de la maison d’arrêt de Mende. Cette semaine, Terre de Cévennes vous propose de vivre cette aventure à leurs côtés.

Il est huit heures, lundi 17 septembre, trois silhouettes passent les grilles de la prison de Mende en Lozère © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Il est huit heures, lundi 17 septembre, le soleil est au rendez-vous devant la maison d’arrêt de Mende où soixante détenus vivent au quotidien, trois silhouettes passent les grilles de la prison. Cyril, Jérôme et Marc sont des détenus en fin de peine. Dans le cadre d’un projet de révision et pour préparer le retour à la vie normale, ils se sont portés volontaires pour participer à une grande aventure.

Une randonnée de 220 km sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle

Crâne rasé, lunettes sur le nez, Marc a 33 ans. En prison depuis déjà 30 mois, il explique pourquoi il a décidé de partir sur le chemin de Compostelle. "J’avais d’abord envie de sortir, on ne va pas se mentir mon premier objectif, c’est de me retrouver dehors, même pour deux semaines. Ensuite, je veux prouver que je suis capable de retourner à la vie normale, prouver qu’on peut me faire confiance. Franchement, moi marcher, c’est pas vraiment mon truc, mais j’ai envie de réussir ce challenge".

Avant de partir, les accompagnateurs, ils sont trois, distribuent le matériel nécessaire à l’aventure. Chaussures de marche, pommade pour les pieds, lunettes de soleil achetées à Emmaüs. Le matériel prêt, tout le groupe prend la route. Avant de retrouver le chemin de Compostelle, il faut traverser la ville de Mende. Croiser des voitures, des gens, s’arrêter au passage piéton. Cyril, en détention depuis quatre ans, savoure ce moment, il savoure cet espace de liberté.

"Ça fait quatre ans que je suis en prison, quatre ans de détention, c’est énorme, ce n’est pas une petite peine et là de me retrouver dans la rue, de croiser des voitures, de voir autant de monde ça fait bizarre. Vous savez dans la prison de Mende, la cour, on a compté, fait dix-sept pas. On peut seulement faire dix-sept pas et là, je marche et il n’y a plus aucune limite, je vais en profiter à fond."

Le groupe arrive à la gare de Mende. Ils prennent un bus direction la Haute-Loire, début de l’aventure de Compostelle.

Le groupe arrive à la gare de Mende, direction la Haute-Loire, début de l’aventure de Compostelle. © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Je retrouve toute l’équipe à Saint-Alban-sur-Limagnole. Cela fait déjà cinq jours que les trois détenus et leurs trois accompagnateurs marchent vingt kilomètres tous les jours.

À la tête des marcheurs, Cyril a le pas ferme : "au début, c’était dur, j’ai une jambe cassée, des chaussures trop petites, des ampoules aux pieds, mais au fil des jours, j’ai commencé à prendre du plaisir. Ça fait du bien d’être dehors, ça fait du bien de voir des paysages, d’être à l’air libre, de voir d’autres personnes, mais surtout de ne pas être vu comme un détenu. On voyage dans l’anonymat et les randonneurs qu’on croise nous parlent comme si de rien n’était".

Au programme du jour 20 kilomètres de marche entre à Saint-Alban-sur-Limagnole et Aumont © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Depuis qu’il est sur le chemin de Compostelle, Cyril a pris le temps de savourer chaque moment. En marchant à l’air libre, il ne peut pas s’empêcher de faire des comparaisons avec sa vie en détention.

"De pouvoir prendre un café dehors, d’avoir une clé de chambre pour les nuits dans les gîtes, de pouvoir aller et venir ou simplement de prendre une douche quand j’en ai envie. C’est énorme pour moi. Il faut bien comprendre que la vie en prison, c’est difficile. Sur le chemin de Compostelle j’ai l’impression d’être différent et même le regard des gens sur moi est différent, on ne me voit plus comme un simple détenu"

Comme les deux autres détenus, Cyril est en fin de peine. Le voyage à Compostelle a valeur de test pour lui et ses camarades. Si tout se passe bien, un aménagement de peine est possible avant la fin de l’année et Cyril a envie d’y croire.

"J’ai un fils qui a 2 ans et je ne l’ai pas vu grandir. J’aimerais sortir pour m’occuper de lui, pour le voir simplement hors des murs d’une prison. Mon problème à moi, c’est l’alcool et l’état dans lequel ça me mets. Quand je bois, je fais des conneries. Sur le chemin de Compostelle j’essaie de contrôler ces envies."

Le groupe fait une pause pour le déjeuner © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Après 10 kilomètres de marche ce samedi matin, le groupe fait une pause pour le déjeuner. Au menu du jour, macédoine de légumes en boîte, blanc de poulet et un bon fromage lozérien. A table, il y a évidemment les trois détenus et les trois accompagnateurs mais il y a aussi une randonneuse belge que le groupe a rencontrée au début de l’aventure.

Geneviève fait le chemin de Compostelle toute seule. Un soir, elle tombe sur eux dans un gîte. Tout le groupe l’a fait rire et le lendemain, ils décident de marcher tous ensemble. Au fil des jours, les détenus se sont confiés à elle.

"Ils m’ont très vite dit qui ils étaient vraiment et je trouve que c’est super de leur donner la possibilité de faire ce chemin.Compostelle, il y a un côté spirituel qui peut les aider à se retrouver. Moi, j’ai adoré faire un bout d’aventure avec eux, ils n’ont pas eu des vies faciles, on voit qu’ils sont un peu cabossés, mais malgré tout, ils donnent le sentiment de vouloir s’en sortir."

Le groupe reprend la route direction Aumont-Aubrac. Encore 15 kilomètres de marche. J’en profite pour aller voir Marc, l’un des détenus. J’ai les pieds éclatés, mais je me régale. Il y a une bonne ambiance, les paysages sont super et prendre l’air ça n’a pas de prix. J’en profite aussi pour réfléchir à mon avenir. Je me dis que j’ai un peu gâché ma vie. J’ai 33 ans dont 12 ans passés en prison. Je pense à mes filles, à ma femme, je pense au parloir, aux visites et ça fait mal de repenser à tout ça. J’ai l’impression de les avoir condamnées aussi"

Encore 15 kilomètres de marche aujourd'hui © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Sur cette étape, une surprise attend le groupe au gîte à Aumont-Aubrac où ils vont passer la nuit. La surprise s’appelle Anne Monnie-Michel, juge d’application des peines. C’est elle qui a signé les autorisations de sortie pour le voyage à Compostelle. "Je suis venu faire un petit bilan à mi-étape avec eux. C’est vrai que j’ai une lourde responsabilité sur les épaules, c’est moi qui signe les autorisations et des fois c’est un peu stressant".

Autour d’un café, la discussion avec le groupe s’engage. Chacun raconte sa vision du voyage à Compostelle. Il reste encore sept jours de marche pour toute l’équipe. L’aventure n’est pas encore finie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite, avec notamment le retour en prison.

