"Terre de Jeux 2024" : découvrez la liste des 500 premières collectivités labellisées

Tony Estanguet, président de Paris 2024, et François Baroin, président de l’Association des maires de France et présidents d’intercommunalité (AMF), ont annoncé mercredi soir la liste des 500 premières communes et intercommunalités labellisées "Terre de Jeux 2024 ", à l’occasion du congrès des maires.

En obtenant ce label, ces collectivités s’engagent dès aujourd’hui dans l’aventure des Jeux avec leurs habitants.

► Découvrez la liste des 500 premières collectivités labellisées en cliquez sur ce lien

Présenté l'an passé, ce label "Terre de Jeux 2024" doit permettre à chacun de contribuer, à son échelle, à trois grands objectifs :

la célébration, pour faire vivre à tous les émotions des Jeux ;

l’héritage, pour changer le quotidien des Français grâce au sport ;

l’engagement, pour que l’aventure olympique et paralympique profite au plus grand nombre.

Première promotion

Les 500 premières communes et intercommunalités représentent un large panel des territoires de France, y compris les Outre-mer.

Il s’agit majoritairement de communes et d’intercommunalités de taille moyenne – 48% comptent entre 10.000 et 50.000 habitants et 33% moins de 10 000 habitants, dont 9% de communes qui dénombrent même moins de 2 500 habitants.

Parmi les 500 communes et intercommunalités labellisées, 416 ont candidaté pour devenir Centre de Préparation aux Jeux et accueillir des délégations étrangères au sein de leurs infrastructures.