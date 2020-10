Territoire de Belfort : des ateliers de détente pour les aidants familiaux et leurs proches malades

Un nouveau dispositif vient de voir le jour à la plateforme de répit des aidants du Territoire de Belfort. Cette structure existe depuis plus d'un an et permet, le temps de quelques heures, de soulager les aidants familiaux qui sont au chevet quasiment 24h sur 24, 7 jours sur 7, de leurs proches malades. Depuis le 1er octobre 2020, ce dispositif a pour but de soutenir et accompagner les proches aidants de personnes présentant une maladie neuro-évolutive de type Parkinson, sclérose en plaques, maladie d’Alzheimer, ou les personnes présentant un handicap physique (post AVC par exemple) de moins de 65 ans.

L’objectif principal de la halte répit "malades jeunes" est de permettre au couple aidant/aidé de sortir de son quotidien, en proposant tous les jeudis après-midis, des activités stimulantes et de détente, comme le dessin, le yoga, le théâtre ou encore la cuisine ..

"J'ai ma vie d'aidante, mais je veux garder ma vie de femme à côté" - Françoise, aidante familiale

L'intérêt majeur de ces ateliers est d'offrir une totale déconnexion aux aidants familiaux. Depuis 3 ans, Françoise s'occupe de son mari Patrick, victime d'un double AVC à 55 ans. Et son quotidien est usant "Quand on est aidant, comme on est tout le temps ensemble, ça devient très lourd, et moi après je suis angoissé, j'ai donc besoin de souffler, d'avoir une vie sociale extérieure, j'ai ma vie d'aidante de mon époux, mais j'ai aussi ma vie de femme à côté, et ça, je ne veux pas me l'enlever".

Un répit pour les malades, pour les aidants, et les deux en même temps

D'où l'intérêt de ces ateliers de détente pour les aidés mais aussi pour les aidants explique Anne-Laure Letondoz-Bertrand qui propose des séances d'art thérapie "On peut même imaginer des activités pour les couples aidant-aidé où l'aidant va être à une autre place en l'accompagnant pour écrire un poème parce qu'il n'a plus l'usage de sa main pour écrire". Lucy Thierry, aide médico-psychologique sur la plateforme renchérit "encore récemment, la personne aidée était avec moi, en sécurité donc, et son aidante a pu profiter pleinement de sa séance de yoga, donc c'est ça, pendant quelques heures, on redevient acteur de sa vie".

Plus difficile pour les malades jeunes

Catherine Basse, neuropsychologue et coordinatrice de la plateforme de répit des aidants du Territoire de Belfort se réjouit de la mise en place de ces activités pour les malades de moins de 65 ans mais reconnaît que franchir le pas peut être difficile "Déjà il faut qu'ils acceptent le fait d'être malade à cet âge-là, et se montrer aux autres en tant que malade. Certains sont encore dans la vie professionnelle, pour les aidés comme les aidants, donc c'est dur de se dire, je suis aidante de mon conjoint ou de mon épouse qui est malade aussi jeune".

De son côté, Françoise ne se pose pas ce dilemme. Elle veut participer à ces ateliers avec son mari. Pour son bien et le sien "S'il se sent bien, je me sens bien aussi, et donc je serai vraiment bien pour l'accompagner". Et Françoise et Patrick ont choisi leur atelier. Ce sera la cuisine pour retrouver le plaisir de concocter, à deux, le poulet à la cancoillotte, leur plat préféré.

La halte répit pour les malades jeunes est en place tous les jeudis après-midi à la maison de quartier des Forges de Belfort. Plus de renseignements au 0 805 290 745 ou sur Plateforme-repit@pompidou-belfort.com.