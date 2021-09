Territoire de Belfort : des distributeurs de kits d'hygiène pour les femmes en grande précarité

L'Unité mobile de premiers secours 90 et de l'association la Maison de Jeanne travaillent sur l'installation de distributeurs de protections périodiques et de kits d'hygiène gratuits sur le territoire de Belfort. L'idée est de venir en aide aux femmes en grande précarité.

Cela serait une première en France, des distributeurs de protections périodiques et de kits d'hygiène à destination des femmes en grande précarité, utilisable à toute heure du jour et de la nuit. C'est le projet lancé par l'Unité mobile de premiers secours 90 et de l'association la Maison de Jeanne. Ils travaillent pour en installer 8 sur le territoire de Belfort.

"Redonner de la dignité à ces femmes"

"Ce projet, nous l'avons appelé Dignit'elles, explique Celine Souakria, directrice de la Maison de Jeanne. Quand on est réduite à couper des culots de bouteille pour se protéger, ce n'est pas possible. Les mots qui reviennent le plus souvent pour ces jeunes femmes, c'est honte et humiliation. Le but de ce projet, c'est vraiment de redonner de la dignité à ces femmes." En plus de serviettes ou de tampons, les femmes pourront récupérer un peu de savon, du shampoing, du dentifrice, tout un kit hygiénique pour qu'elles retrouvent confiance en elles.

Pour pouvoir utiliser ces distributeurs, les bénéficiaires devront préalablement se faire connaître auprès de leur Centre Communal d'Action Sociale ou auprès des deux associations. "Elles pourront ensuite demander un code. Pour le distributeur, nous avons opté pour des casiers, un peu comme ceux que l'on peut voir dans les piscines municipales. Le fabricant va nous mettre des serrures à code. Cela va nous permettre de le changer à chaque recharge afin qu'une autre femme en bénéficie", ajoute Alexandre Tamé le chef d'Unité mobile de premiers secours sur le territoire de Belfort.

Trois communes déjà intéressées

Les communes de Valdoie, Cravanche et Belfort se sont déjà montrées intéressées pour accueillir ces distributeurs. Les premiers pourraient être installés dès le mois d'octobre. L'UMPS 90 et la Maison Jeanne tablent sur un budget d'un peu plus de 27 000 euros pour installer ces distributeurs et les faire fonctionner. Ils espèrent pouvoir accompagner 200 femmes dans les prochains mois.