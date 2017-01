Territoire de Belfort : fin de la vigilance orange à la neige

La vigilance orange à la neige enclenchée ce mardi matin par Météo France a pris fin dans l'après midi à 16h. L'épisode de neige a paralysé les transports en commun du Pays de Montbéliard et de Belfort pendant près de 2 heures. Plusieurs accidents de la route ont eu lieu.

Météo France a placé ce mardi à 10h le département du Territoire de Belfort en vigilance orange à la neige : "Au total sur l'épisode, on attend une couche de neige fraîche de 10 à 20 cm localement plus sur le département concerné". La vigilance a pris fin ce mardi à 16h, mais l'épisode de neige a provoqué de nombreuses perturbations.

Le réseau de transports en commun touché

A cause de l'impraticabilité des routes, les réseaux de transports en commun ont été paralysés pendant près de deux heures. A Belfort, sur le réseau Optymo, les lignes 2, 3 et 5 n'ont pas pu rouler de 9h30 jusqu’à environ 11h30. Dans le Pays de Montbéliard, aucun bus n'a circulé entre 10h et midi. Les sorties scolaires à midi se sont déroulées normalement.

Plusieurs accidents de voiture

Plusieurs accidents de voiture ont eu lieu, notamment sur l'Autouroute A36, où un poids-lourd s'est couché sur la chaussée à hauteur d'Andelnans dans le sens Besançon-Mulhouse, ralentissant la circulation et provoquant des bouchons de plusieurs kilomètres. En Haute-Saine, deux camions se sont également couchés sur la chaussée, sur la RN19 à hauteur de Lyoffans, et un autre à Amblans. D'autres poids-lourds sont restés bloqués pendant près de 3h en attendant que les secours interviennent. Les pompiers du Doubs et du Territoire de Belfort sont intervenus à plusieurs reprises sur des sorties de route. En revanche aucun blessé n'est à déplorer.

Les déneigeurs mis à pied d'oeuvre

15 camions déneigeurs ont été dépêchés dans le Territoire de Belfort depuis 3h45 du matin. Ils ont déblayé et salé toutes les routes du département jusqu'en milieu de département.

Reportage de Rebecca Gil à bord d'un P34, plus gros camion déneigeur du Conseil Départemental du Territoire de Belfort Partager le son sur : Copier

La pelouse du stade Bonal prête pour le match Sochaux-Monaco

A 15 h ce mardi, le club de Sochaux annonce sur son site internet que la pelouse du stade Bonal "est prête à accueillir" les supporters à quelques heures du coup d'envoi du quart de finale de la coupe de la Ligue.