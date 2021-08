Territoire de Belfort : l'église de Chévremont sélectionnée pour le Loto du Patrimoine

L'église de la Sainte-Croix de Chèvremont dans le Territoire de Belfort vient d'être sélectionné parmi les 100 nouveaux monuments retenus dans le cadre du Loto du Patrimoine (cher à Stéphane Bern). L'édifice religieux a été choisi par la Fondation du même nom. Les sommes récoltées grâce aux jeux et aux tirages contribueront à sa rénovation.

Je suis très heureux que les finances engagées soient aidées - le curé de la paroisse

Il s'agit d'une bonne et heureuse surprise pour le curé de la paroisse dont fait partie la commune de Chèvremont. ''J'ai participé à une réunion avec le maire qui nous a fait état des dépenses que constituerait la rénovation du plafond de l'église. Je suis donc très heureux que les finances engagées soient aidées par la Fondation du patrimoine. Pour le moment, l'Église est tout à fait propre sauf que le plafond est mis en danger. C'est un endroit où il y a le soleil, la pluie et les changements de température ont altéré le matériau. Les experts se sont aperçus que l'ensemble du plafond était à refaire", explique l'Abbé Louis Groslambert.

1 euro 83 reversé par ticket de loto vendu

Pour chaque ticket vendu, qui permettra au joueur de remporter jusqu’à 1,5 million d’euros, 1,83 euro sera reversé à la Fondation. En plus des tickets à gratter disponibles depuis hier, six tirages Loto consécutifs seront organisés les 6, 8, 11, 13, 15 et 18 septembre (les deux semaines précédant les Journées européennes du patrimoine). En Franche-Comté, le château de Belvoir dans le Doubs et le Fort des Rousses dans le Jura ont également été choisis. Depuis quatre ans, la Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril portée par Stéphane Bern s’est engagée dans la restauration de 627 sites, dont 297 sont d’ores et déjà sauvés.

>> retrouvez ici les 100 nouveaux sites retenus par le Loto du Patrimoine.