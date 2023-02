Territoire de Belfort : les aides-soignants à domicile désormais équipés de voitures de fonction

Elles sont parfaitement alignées, brillent et sentent le neuf. Mais surtout, elles étaient très attendues, "depuis toujours" avoue une aide-soignante. Ces 21 voitures, disposées ce jeudi 9 février devant le Centre de Congrès de Belfort à l'occasion de leur présentation, vont devenir les véhicules de fonction des aides-soignants à domicile du Territoire de Belfort. Ils sont 35 à sillonner le département au quotidien, employés par l'association Amaelles. Vous l'aurez compris, jusqu'à maintenant, ils n'avaient d'autre choix que de le faire avec leur voiture personnelle.

Au moins 100 euros d'économie par mois

Même si tous bénéficiaient d'un remboursement des frais kilométriques, il n'empêche que cela représentait un sacré budget, surtout en ce moment. "En octobre, j'ai dû faire la révision de ma voiture, 550 euros. Tous les dix jours, je dois faire le plein, 85 euros, énumère Isabelle. D'autant qu'il faut l'équiper de pneus neige". Cette aide-soignante ne saurait quantifier le budget alloué chaque mois à sa voiture, celui-ci fluctue. Mais une chose est sûre : "Cela va me permettre de faire des économies". Quelques centaines d'euros, "au moins 100" affirme l'une de ses collègues, Sylvie, presque 13 ans de métier.

Comme elles, toutes (et tous, il y a deux aides-soignants dans l'équipe), sollicitaient beaucoup leur véhicule personnel. "On fait un paquet de kilomètres", confirme Sylvie. Qui s'est "amusée" à faire le calcul il y a peu : "Il y a des jours où j'en parcours une centaine". Autant de dépenses dont ils et elles n'auront désormais plus à se soucier.

Des voitures pour attirer/garder le personnel

Le prix de l'essence, l'entretien, la révision, les pneus neige, tout sera maintenant à la charge de leur employeur. "Cela représente près de 80 000 euros par an (l'association est épaulée par l'Agence régionale de santé), révèle le directeur général d'Amaelles, Philippe Weber. Oui, c'est un investissement, mais nécessaire". En plus de soulager son personnel, le directeur espère aussi gonfler ses équipes. "Actuellement, nous recherchons l'équivalent de trois temps pleins". Car ces derniers mois, certains aides-soignants sont carrément partis.

Les aides-soignantes présentes pour la présentation posent fièrement devant l'une des voitures. © Radio France - Lise Dussaut

Parfois pas très loin, en Suisse, pour y trouver un meilleur salaire. "On a des collègues qui ont fait les comptes. Avec l'inflation de l'année dernière, ils ne s'y retrouvaient plus", confie Sylvie. Elle-même travaille près de la frontière : "Comme tout le monde, cela m'a effleuré l'esprit. Si j'avais 20 ans, peut-être que j'y serais allée !" Les voitures seront stationnées à Belfort, Valdoie et Grandvillars.