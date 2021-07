Territoire de Belfort : les restaurateurs peinent à recruter pour l'été

Malgré la réouverture de tous les établissements, les restaurateurs ne sont pas au bout de leurs peines. Après avoir subi des pertes financières historiques, liées aux fermetures à répétition, les responsables des bars et restaurants ne trouvent pas suffisamment de personnels pour la saison estivale. Cette pénurie d'employés a poussé le patron de l'Auberge du Lac sur la presqu'île du Malsaucy, à recruter jusqu'en Pologne.

Des recrutements jusqu'en Pologne

Selon son patron, Ferdinand Roth, la crise sanitaire n'a fait qu'accélérer une tendance déjà existante : "C'était déjà difficile avant le Covid de trouver assez de monde pour travailler ici l'été, mais là c'est encore plus compliqué. Facebook, agences d'intérim...j'ai tout tenté. Je suis même allé jusqu'à faire appel à un cabinet polonais".

150 000 salariés de l'hôtellerie-restauration ont changé de métier en France

Les employés de restaurant ont été à l'arrêt pendant de longs mois et ils n'ont pas tous repris leur activité. Certains en ont profité pour faire des formations et même se réorienter complètement. Selon une étude nationale de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, 150 000 salariés de l'hôtellerie-restauration ont changé de métier depuis la crise du Covid en France. "Beaucoup n'ont plus envie de travailler, n'ont plus le goût de l'effort", analyse Ferdinand Roth.

Cette crise des recrutements pourraient aussi être une crise de vocation selon Patou, la gérante du café de la Pépinière : " Dans les bars et les restaurants en ce moment, on ne travaille pas dans de bonnes conditions. Ca ne donne plus envie de faire ce métier. L'incertitude, la peur du lendemain, poussent à changer de métier".