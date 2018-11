Territoire de Belfort : polémique autour d'un enfant handicapé qui se retrouve sans transport scolaire pendant 3 mois

Territoire de Belfort, France

Le non-transport d'un enfant en situation de handicap dans le Territoire de Belfort créé la polémique. La famille a dû se débrouiller seule pendant près de trois mois pour amener son enfant à l'école. Le conseil départemental a décidé de sanctionner Vortex, la compagnie de transports censée assurer ses trajets, en lui imposant une pénalité de 25.000 euros. La collectivité reproche à la société en question de ne pas avoir respecté son engagement. Elle a décidé de cette pénalité lors de son dernier conseil, le 15 novembre 2018.

Une "erreur de communication" selon la compagnie de transport

Aujourd'hui, la situation est rentrée dans l'ordre, mais le conseil départemental du Territoire de Belfort se demande comment ce refus de prendre en charge l'enfant a pu durer aussi longtemps. "Il y a un cahier des charges qui a été signé : le transporteur s'est engagé à transporter les enfants d'un point A à un point B (...)" s'indigne la conseillère départementale en charge du handicap, Marie Lise Lhomet.

La compagnie de transport mise en cause, se défend d'avoir voulu faire du tort à la famille et parle d'une erreur de communication. Selon le directeur du développement du groupe Vortex, Vincent Dumoulin, la famille n'aurait pas apprécié le conducteur qui était en période d'essai; et ce sans donner d'explications claire, sans éléments objectifs, toujours selon le cadre. Le responsable local aurait donc tenté de recruter quelqu'un d'autre sans succès, et surtout sans prévenir sa hiérarchie. "Nous n'avons été informé qu'au bout de 3 mois" affirme la direction.