Territoire de Belfort : quatre restaurants se rodent déjà au pass sanitaire

L'heure est déjà au pass sanitaire dans les restaurants du territoire de Belfort. Quatre établissements ont décidé de l'expérimenter depuis le cette semaine et ainsi anticiper l'application du projet de loi qui devrait entrer en vigueur le 9 août, sous réserve d'une validation du Conseil constitutionnel. Une expérimentation à laquelle le restaurant Cookovin à Meroux n'a pas hésité à se porter volontaire afin d'éviter tout couac le jour j.

D'autant que le premier jour de cette expérimentation, mercredi dernier, cela n'a pas été facile reconnaît le gérant, Frédéric Pastorino. "On a été un peu dépassé par le flux de clients à contrôler. On a donc mis en place un dispositif plus adapté", précise-t-il. Depuis, une table a été installé à l'entrée, gardée à tour de rôle par les serveuses afin de contrôler les pass sanitaire. Une réorganisation qui demande aussi une adaptation du côté de la cuisine. "Il faut que l'on fasse avec cela. Il faut faire en fonction des contrôles. Pour les plats chauds, on va attendre que l'une des serveuses puisse venir. C'est un nouveau roulement auquel il faut s'habituer. On s'adapte encore et encore", détaille Xavier, un des cuisiniers de 25 ans.

La plupart des clients est satisfait de la mise en place du pass sanitaire. © Radio France - Virginie Vandeville

Les six salariés ont encore au moins dix jours pour s'y faire. Une phase de test qui s'avère donc nécessaire et rassurante aussi bien pour eux que pour la clientèle. Marie-Thérèse est plutôt soulagée de voir arriver le pass sanitaire. Un dispositif plus sécurisant pour éviter d'attraper selon elle, le covid. Cette anticipation du pass sanitaire dans le restaurant est aussi un moyen pour elle de savoir à quoi s'attendre. "Je ne savais pas que je pouvais le mettre sur mon téléphone. La serveuse à l'entrée m'a montré comment faire. Je trouve cela très bien."

Si le pass sanitaire ne créé pas d'opposition chez les clients, avec ce rodage, Frederic Pastorino le sait désormais, il ne peut et ne veut pas abuser des contrôles. "Je pense qu'il faut être un peu souple. Quand on connaît sa clientèle d'habitués, que l'on sait qu'un tel ou un tel est bien vacciné, faut juste arrêter de la contrôler tous les jours"

Jean-Marie Girier, le préfet du Territoire de Belfort s'est rendu au restaurant Cookovin de Meroux pour échanger avec son gérant. © Radio France - Virginie Vandeville

Une mise en pratique qu'est venu voir de plus près, Jean-Marie Girier, le préfet du Territoire de Belfort. "Cette expérimentation est importante pour tout le monde. Elle est importante d'abord pour les professionnels, parce qu'on se rend bien compte que ce restaurateur ici a pu observer les problèmes pratiques ces derniers jours. Et puis pour eux, c'est le moyen, petit à petit, de faire comprendre à leurs clients que dans quelques jours, quelques semaines, il y aura une évolution. Donc à la fois, c'est un levier de pédagogie pour les clients et un moyen pour restaurateurs de mieux s'organiser."

Trois autres restaurants ont décidé eux aussi de se tester au pass sanitaire comme la petite charrue à Vauthiermont, le Relais d'Alsace à Foussemagne ou encore le Bistroquet à Belfort...