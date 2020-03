Coronavirus : une centaine de salariés de General Electric retournent au travail malgré l'épidémie

Le travail doit reprendre ce lundi dans certains ateliers chez General Electric à Belfort et Bourogne. Décision de la direction malgré la crise du coronavirus. Une centaine de salariés est attendue à la reprise. Il s'agit de magasiniers, d'usineurs, de contrôleurs dans les ateliers turbines à gaz ainsi que des intervenants sur les fonctions supports (vérificateurs de programme, etc, ...). Les deux sites sont également passés au télétravail depuis plusieurs jours mais la direction a fait le choix de mobiliser des équipes réduites sur le terrain appelées à retourner sur les deux sites de production ce lundi.

Droit de retrait pour danger grave et imminent

Le travail dans les ateliers avait été interrompu mardi dernier car environ 150 salariés avaient exercé leur droit de retrait. Ils avaient reçu le soutien de l'intersyndicale qui avait immédiatement emboîté le pas dénonçant la situation. Opposés à la reprise du travail ce lundi, les syndicats SUD, CGT et CFE CGC ont adopté une motion de droit de retrait pour danger grave et imminent. Pour l'intersyndicale, la direction va mettre en danger la vie de ces collaborateurs. " Il n'y a rien qui puisse garantir qu'on ne risque pas d'être contaminé et qu'on ne reparte pas avec le virus dans nos familles. La direction met en danger la vie de ses salariés et de leur famille. En ce moment, la turbine à gaz n'est pas indispensable à la vie de la nation. Nous avons une direction irresponsable et dangereuse ", explique Cyril Caritey délégué CGT chez GE.

Pas de masque ni gel hydroalcoolique dans les ateliers ?

A Bourogne la semaine dernière avant que les salariés n'exercent leur droit de retrait, la CGT avait notamment constaté qu'il n'y avait ni masque, ni gel hydroalcoolique à disposition et que les postes de travail n'avaient pas été désinfectés. Les autres syndicats s'indignent également devant une telle situation. " Nous ne comprenons pas la position de la direction. C'est grave. Vu ce qui se passe dans les hôpitaux, le confinement est la seule chose viable. La direction s'entête, c'est incompréhensible", indique Philippe Petitcollin, représentant de la CFE CGC. Selon les syndicats, la direction aurait exercé des pressions sur des salariés pour les inciter à reprendre ce lundi.

La priorité numéro 1 est la santé et la sécurité de nos employés - la direction de GE

La direction rappelle ce qu'elle avait déjà signifié après le retrait des salariés la semaine dernière. " La priorité, c'est la santé et la sécurité des employés. En tant qu'acteur stratégique dans le domaine de l'énergie, nous devons assurer la continuité de la production pour répondre aux besoins vitaux de nos clients en France et dans le monde". Le groupe américain appelle les partenaires sociaux à participer activement à l'application et au renforcement des gestes barrières recommandés par les autorités sanitaires. Selon la CGT, un protocole de sécurité aurait été mis en place par la direction. " Tout ceci reste à prouver sur le terrain", indique un délégué syndical. Réponse ce lundi.

Suite à la motion adoptée par l'intersyndicale, un CSE, Comité Social et Economique extraordinaire, pourrait également se tenir dans la journée.