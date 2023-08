"Territoires zéro chômeur" : quand le spectacle la Bataille de Castillon aide à la réinsertion professionnelle

"Tomates concassées, quinoa, concombre ..." Dans un chalet en bois, quatre apprentis cuisiniers enchaînent les dressages de verrines. Tous salariés de l'entreprise à but d'emploi Castilab, créée en 2022 dans le cadre du dispositif "Territoires zéro chômeur de longue durée" à Castillon-la-Bataille , ils participent à la préparation des repas servis aux spectateurs du spectacle la Bataille de Castillon.

"Au début, il faut prendre ses repères. Mais une fois qu'on les a, ça roule", raconte Aurélie, salariée de Castilab depuis deux mois. "Quand on rentre le soir on s'endort tout de suite", sourit de son côté Clara, 50 ans, qui travaille comme ses collègues de 16h à 22h15. "On apprend beaucoup de choses", ajoute celle qui a traversé un an de chômage. "On retrouve la vie au travail. Certains n'ont pas eu d'emploi pendant deux ans, trois ans ... Et ça peut être compliqué de reprendre boulot. Mais là en plus, tout le monde s'entend bien, c'est convivial et familial."

Un esprit "convivial et familial"

"Ça me plaît énormément, parce que j'ai été en cuisine pendant 26 ans", ajoute Olivier, lui aussi mobilisé pour la préparation des 400 entrées du jour. "La maladie est arrivée, donc j'ai dû laisser tomber mon travail. Et trouver un CDI aujourd'hui, c'est très dur." L'entreprise à but d'emploi Castilab a en effet embauché chacun de ses 38 salariés en CDI, payés sur la base du SMIC à temps choisi, c'est-à-dire avec un emploi du temps qui peut être aménagé. Dominique, lui, a signé son contrat à 64 ans parce qu'il ne touchait "pas assez à la retraite. Et j'aime beaucoup, on travaille à l'air libre, on entend les oiseaux ... Même les cigales !", s'amuse-t-il en nettoyant les toilettes du site du spectacle la Bataille de Castillon.

Quant au directeur de Castilab, Valentin Loevenbruck, il est très satisfait de ce partenariat avec le plus grand spectacle de Nouvelle-Aquitaine : "C'est structurant pour notre activité, c'est du travail utile. Il y a la préparation des repas, la plonge - qui est considérable quand on a 500 couverts par soir - mais aussi le nettoyage des sanitaires et du soutien administratif. Et ça montre toute la motivation des salariés qui amènent leur bonne volonté, leur courage, leurs compétences. C'est aussi du chiffre d'affaires, 10 000 euros pour les cinq semaines de spectacle. Et on en a besoin pour que notre entreprise continue de remplir sa mission de création d'emplois", conclut-il.

La dernière représentation de l'édition 2023 de la Bataille de Castillon est prévue ce 19 août à partir de 22h30.