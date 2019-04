Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée : une pétition est lancée depuis quelques jours pour une 2ème loi!

Dijon - France

En 2016, sous l'impulsion de Laurent Grandguillaume, ex-député PS de Côte-d'Or et en partenariat avec l'association ATD Quart-Monde, une loi d’expérimentation a été votée à l’unanimité. Depuis, 10 territoires à travers la France expérimentent ce dispositif pour une durée de 5 ans. Depuis quelques jours, une pétition adressée au Premier Ministre, ainsi qu'aux présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat, réclame l'extension de l'expérimentation, dès 2019, à 50 territoires. Car utiliser les allocations chômage pour financer des "Entreprises à But d'Emploi" et embaucher des chômeurs longue durée ça marche! La seule "EBE" de Bourgogne-Franche-Comté se trouve à Prémery, un village de 1 800 habitants dans la Nièvre. Grâce à cette société lancée début 2017 beaucoup de gens ont retrouvé du boulot.

Capture d'écran site TZCLD - DR

94 salariés en CDI à Prémery dans la Nièvre

A ce jour 94 salariés ont été embauchés en CDI, selon Marie-Laure Brunet, la coordinatrice de l'EBE 58. "Pour créer ces emplois on a du développer des activités qui vont des activités bois et forêts en passant par une recyclerie, du maraîchage, de l'aide aux populations, aux collectivités, aux entreprises, toutes les personnes qui travaillent chez nous sont pratiquement toutes embauchées à temps-plein et ont des activités multiples".

De 23 à 14% de taux de chômage dans ce territoire

Après avoir atteint les 23% il y a quelques années, suite à la fermeture d'une très grosse usine de charbon de bois en 2002 sur Prémery, le taux de chômage est reparti à la baisse. Il est aujourd'hui de 14%. Marie-Laure Brunet veut croire que son Entreprise à But d'Emploi y est pour quelque chose. "94 postes créés cela doit nécessairement jouer sur le taux de chômage!" se félicite Marie-Laure Brunet.

Grève du chômage dans la communauté de communes "Entre Nièvre et Forêts" à Prémery dans la Nièvre où est expérimenté le dispositif TZCLD © Maxppp - JC Tardivon

Fabienne, 60 ans, secrétaire de direction

Parmi eux les salariés embauchés par cette entreprise à but d'emploi, Fabienne. Après 1 an et demi au chômage, cette ancienne gestionnaire de syndic qui a quitté le Var pour la Nièvre suite à un divorce, a été embauchée en 2017. Elle est désormais secrétaire de direction de cette entreprise pas comme les autres. "Quand je suis arrivée dans ce département bien sûr j'ai cherché un emploi dans ma partie, dans mon métier mais je n'ai pas trouvé. Et j'ai été informé de la création de cette entreprise à but d'emploi et du projet Territoires Zéro Chômeur Longue Durée et je suis là depuis 2017!"

Fabienne était au chômage, elle a retrouvé un emploi et le sourire!

Agée aujourd'hui de 60 ans Fabienne a retrouvé le sourire. "Cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui on n'a pas quelques difficultés par moment, ce n'est pas toujours simple, comme dans toutes les entreprises!" Et même si elle a du diviser son salaire par 2 au sein de cette entreprise à but d'emploi, Fabienne a pu accéder à des formations notamment de relooking de meubles. Une passion dont elle aimerait vivre quand l'heure de la retraite aura enfin sonné. "Aujourd'hui on arrive à la retraite à 62 ans on est des jeunes retraités on peut se dire qu'on ne va pas s'arrêter de travailler comme ça d'un coup, d'un seul!"

A la Maison-phare, intervention de Massar N'Diaye président de la Fabrique Citoyenne et conseiller départemental de la Cote-d'Or sur l'expérimentation Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée © Maxppp - JC Tardivon

Les projets en Côte-d'Or

En Côte-d'Or, le quartier de la Fontaine-d'Ouche ambitionne d'intégrer ce dispositif via "la Fabrique Citoyenne", association présidée par le Conseiller départemental sans étiquette Massar N'Diaye. Et ça se justifie selon lui. "La réalité des chiffres montre que sur ce quartier prioritaire de la ville on est à environ 1 200 personnes au chômage sur les catégories A, B et C avec plus de 500 personnes qui sont au chômage depuis 2 ans ou plus" explicite Massar N'Diaye pour qui cette "expérimentation a du sens pour la Fontaine-d'Ouche".

Laurent Grandguillaume sera l'invité de France Bleu Bourgogne ce mardi 9 avril 2019 © Maxppp - JC Tardivon

Laurent Grandguillaume, invité de la matinale de France Bleu Bourgogne

En Côte-d'Or outre la Fontaine-d'Ouche quelques pistes existent du côté de Genlis, où en février dernier une réunion en compagnie d'une coordinatrice du projet a été organisée par la "Communauté de communes de la plaine Dijonnaise" ; à Montbard où des citoyens ont pris contact avec l'association. Y a-t-il des chances que ces projets aboutissent? Ce mardi à 8h11, nous poserons la question à Laurent Grandguillaume, il sera l'invité de France Bleu Bourgogne. En attendant sachez que l'appel lancé par l'association Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée sur change.org a déjà recueilli plus de 1 800 signatures.