Territoires Zéro Chômeur : l'inquiétude dans le Poitou après la baisse annoncée du soutien de l'État

Coup de rabais sur les territoires zéro chômeur. L'expérimentation a démarré en 2017, notamment chez nous en Poitou avec Mauléon (Deux-Sèvres) . Plus récemment, P oitiers s'est lancé dans l'aventure en janvier . Le principe est simple des EBE (Entreprises à But d'Emploi) embauchent des chômeurs longue durée comme salariés, à temps choisi. Un dispositif lancé via une première loi et un soutien financier de l'État. Problème, le gouvernement a décidé de raboter son aide financière.

80.000 euros de pertes annuelles à Mauléon, 100.000 euros à Poitiers

Dans les faits, l'État finance les salaires des anciens chômeurs devenus salariés en CDI des EBE, jusqu'ici cette aide représentait 102% du SMIC par salarié. Depuis le 1er octobre cette aide n'est plus que de 95% du SMIC. En parallèle, alors que le budget de l'année prochaine va occuper députés et sénateurs tout au long de l'automne, un coup de rabais est aussi prévu sur l'enveloppe globale dédiée à l'expérimentation, celle-ci doit être de 69 millions d'euros, insuffisante pour couvrir les besoins des 58 territoires actuellement en œuvre selon Laurent Grandguillaume, ancien député et actuel président bénévole de Territoires zéro chômeur de longue durée.

Dans le Poitou, on fait les comptes, à Mauléon par exemple rien que sur les salaires, les 7% de moins représentent une perte de 80 à 90.000 euros. À Poitiers, c'est de l'ordre de 400.000 sur trois ans pour les deux EBE qui ont démarré en janvier 2023. À Jaunay-Marigny et Dissay qui préparent une candidature commune, la perte est estimée à 130.000 euros sur trois ans.

Plus d'aide, plus d'embauche, plus d'expérimentation

"Aujourd'hui, on est à 50 salariés en neuf mois. L'objectif en fin d'année prochaine, c'était d'être plutôt aux alentours des 80 à 90 personnes. Si on nous dit que maintenant on gèle tout, techniquement on ne fait plus d'embauche, donc on est plus du tout dans l'expérimentation" s'inquiète Jean-Marie Caillère, à la tête de Papiole. L'EBE mène une activité de maraîchage, mais est aussi de recyclage et revalorisation des jouets.

Jean-Marie Caillère, Directeur de Papiole (EBE Entreprise à But d'Emploi) © Radio France - Delphine-marion Boulle

Parmi les salariés de cette EBE il y a Nathalie, ancienne architecte d'intérieur, ancienne vendeuse, elle fait partie des premiers embauchés du territoires zéro chômeur de Poitiers. Elle travaille à la recyclerie de jouets. Cette baisse de financement la met "en colère". "Parce que c'est une belle expérience. Si on nous bloque, si on nous freine pour embaucher c'est en contradiction avec tout ce qu'on écoute dans les médias" réagit Nathalie.

Nathalie est salariée de Papiole depuis son lancement en janvier 2023 © Radio France - Delphine-marion Boulle

"C'est quand même aussi une expérimentation qui a permis de remettre sur Mauléon plus de 150 personnes au travail. Certaines ont quitté les structures pour aller vers d'autres travails. Il y a eu des essais, des échecs aussi car ça ne marche pas non plus pour tout le monde et aujourd'hui on le remet en cause" s'alarme Pierre-Yves Marolleau, le maire de Mauléon, l'un des tous premiers territoires zéro chômeur en France.

Comment compenser cette perte ?

"Moi demain si l'état vient à diminuer fortement, nous sommes dans l'incapacité de poursuivre, de compenser" s'inquiète le maire de Mauléon. À Poitiers, Bastien Bernela, élu de Grand Poitiers, et à la tête du Comité Local pour l'Emploi (qui coordonne l'expérimentation sur la commune) ne voit lui que deux solutions : augmenter le chiffre d'affaires ou limiter les embauches.

Mais les deux solutions semblent difficiles à mettre en œuvre. "Trouver des ressources différentes ce n'est pas évident d'opérer ce virage là, surtout sur une année de démarrage et sur des activités qui n'ont pas vocation à être compétitives ou concurrentes" explique-t-il. D'autant plus que pour diversifier il faudrait idéalement embaucher, or l'autre levier consiste à freiner ou stopper les embauches.

Conséquence, explique Dalida Khachan, qui coordonne la candidature de Jaunay-Marigny et Dissay, "on fait le compte quand on constitue le dossier. On est aussi obligé de penser combien ça coûte, mais on ne peut pas non plus se dire que l'on va moins embaucher, c'est impensable. Il faut qu'on continue à se battre pour ces personnes là. On n'a pas le choix. On ne peut pas baisser les bras" confie-t-elle.

Localement les élus interpellent les députés et les sénateurs sur la question. C'est le cas par exemple de la Maire de Poitiers, et de Bastien Bernela.