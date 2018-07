Votre voisin de train est peut-être un membre du GIGN : depuis hier jeudi, des militaires patrouillent incognito dans les rames, tout comme des membres de la Force d'intervention de la police nationale. Ils voyagent sur tout le territoire,dans des trains choisis "de façon aléatoire ou de façon plus ciblée en fonction de la menace" précise la gendarmerie.

L'opération s'appelle "Train Marshall". Elle s'inspire des "air marshalls", ces membres des forces de l'ordre qui circulent incognito dans les avions aux Etats-Unis et en France, avec un objectif : être efficace face à la menace terroriste, mais aussi rassurer les populations.

Des militaires spécialement entraînés pour cette mission

Ces hommes et ces femmes du GIGN sont au minimum deux par train, et se mélangent aux autres voyageurs, incognito. Issus de l'unité d'élite de la gendarmerie, ils sont armés, équipés de radios, de gilets pare-balles discrets. Pas question pour eux d'intervenir sur des faits de petite ou de moyenne délinquance : ils doivent préserver leur couverture.

Ces militaires se sont entraînés spécialement pour cette mission, ils ont étudié la configuration des trains, et suivi des cours d'analyses des comportement, pour déceler toute attitude suspecte. L'élément déclencheur de cette opération, c'est l'attaque ratée du Thalys, le 21 août 2015 : ce jour là, l'intervention de voyageurs a permis d'éviter un carnage.

Selon le ministère de l'Intérieur, chaque jour de l'été, plus de 2.000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans les trains desservant les zones les plus fréquentées et dans les gares.