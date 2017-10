Terrorisme : le rapport alarmant de Greenpeace sur la sécurité des centrales nucléaires

L'ONG Greenpeace a remis mardi aux autorités un rapport alarmiste sur la sécurité des sites nucléaires français face à la menace terroriste. L'étude réalisée pendant dix-huit mois par sept experts est si sensible que seule une version "light" a été rendue publique.

L'ONG de défense de l'environnement a confié cette étude à sept experts : trois Français, deux Britanniques, un Américain et une Allemande. Pendant un an et demi, ces spécialistes en sûreté nucléaire, sécurité, radioprotection et économie ont étudié différents scénarios d'attaque terroriste pouvant toucher les dix-neuf centrales nucléaires françaises, notamment celle de Cruas-Meysse en Ardèche et celle du Tricastin dans la Drôme.

Les piscines d'entreprosage pointées du doigt

D'après ces experts, les piscines d'entreposage du combustible usé sont le talon d'Achille des centrales nucléaires. Dans ces piscines, le combustible nucléaire usé est stocké et refroidi. Elles sont remplies d'eau, jusqu'à 7 mètres au-dessus du combustible.

Selon ces spécialistes, des attaques seraient "en mesure de provoquer sur le type de structures et d'équipements des bâtiments d'entreposage du combustible en piscine les dégâts conduisant aux scénarios redoutés". "Certaines faiblesses connues sont génériques à l'ensemble des installations, comme l'absence de protection autre que des poutres et un bardage métallique sur les toits" de ces bâtiments, estime le rapport commandé par l'ONG.

"Ces piscines d'entreprosage ont été conçues comme des hangars, sans aucune protection en cas d'attaque"

"Il y a une piscine d'entreprosage pour chaque réacteur, soit quatre piscines à la centrale du Tricastin, également quatre piscines dans la centrale de Cruas-Meysse" explique Yannick Rousselet, chargé des questions nucléaires pour Greenpeace France.

Ces piscines sont systématiquement situées en dehors du bâtiment réacteur et sont "extrêmement fragiles face aux actes de malveillance" souligne le rapport. "Si le bâtiment réacteur est lui protégé par une enceinte de confinement renforcée, les piscines de combustible usé, elles, ne sont pas protégées". "Il s'agit pourtant des bâtiments qui contiennent le plus de radioactivité dans les centrales nucléaires", ajoute l'organisation écologiste.

Greenpeace demande plus de sécurité

L'ONG accuse le groupe EDF de ne pas sécuriser correctement ses piscines et ses réacteurs, malgré plusieurs rapports précédents et après avoir démontré à plusieurs reprises qu'il est possible de s'introduire dans l'enceinte d'une centrale nucléaire.

Le 16 juillet 2013, à travers une action coup de poing, 29 militants de Greenpeace s'étaient introduits à Tricastin. Le 5 décembre 2011, cette fois à Cruas, deux militants s'étaient introduits au petit matin. "Les attaques peuvent venir du sol mais aussi de l'eau ou des airs" rappelle Yannick Rousselet. "EDF doit sécuriser ses installations contre une attaque".

"EDF fait prendre des risques aux citoyens"

Les experts préconisent dans ce rapport un renforcement significatif des structures des 58 piscines de refroidissement et des 58 réacteurs nucléaires français. D'après leurs calculs : le renforcement des piscines coûterait entre 1,6 milliard et 2,26 milliards d'euros par piscine, et celui des 58 réacteurs entre 2,7 milliards et 3,8 milliards par réacteur. l'opération serait donc comprise, au total, entre 140 et à 222 milliards d'euros.

La réponse du groupe EDF

EDF préfère mettre l'accent sur les moyens humains déployés pour éviter les attaques terroristes visant les centrales. Le service communication nous fait savoir qu'un millier de gendarmes se relaient 24 heures sur 24 pour surveiller l'ensemble des sites, soit une quarantaine d'hommes du peloton spécialisé de protection de la Gendarmerie à Tricastin, ainsi qu'à Cruas.

EDF fait aussi savoir que 700 millions d'euros seront investis d'ici à 2023 aussi bien dans les effectifs que dans le matériel: clôtures ou encore caméras.

