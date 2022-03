Terry Gilliam et Stephen Frears en vedette de la 25e édition du Festival des Ecrans britanniques à Nîmes

Du beau monde à Nîmes pour la 25e édition du Festival des Ecrans britanniques qui aura lieu du 11 au 20 mars. Les réalisateurs Terry Gilliam et Stephen Frears qui viendront présenter une douzaine de leurs films. "Les étoiles se sont alignées cette année confie Bernard Raynaud, le président de l'association des Ecrans britanniques. Terry Gilliam, ça fait trois ans que je suis après lui. Stephen Frears, quatre ans au moins. Et cette année, ils étaient libres. Ce sont des réalisateurs de génie tous les deux même s'ils sont complètement différents, il y a de quoi satisfaire tout le monde. Entre l'imaginaire débridé de Gilliam et le talent universel de Frears qui a réussi tous les genres. Entre les deux, on a de quoi satisfaire tout le monde." Autre invitée de marque, Rita Tushingham, actrice britannique icône de na Nouvelle Vague et symbole du Swinging London. Elle sera présente en visio au moment de la projection des films où elle joue.

"Ni tapis rouge, ni prix, mais tout pour le cinéma"

Depuis sa création, le festival des Ecrans britanniques peut s'enorgueillir d'avoir fait venir à Nîmes les plus grandes stars du cinéma britannique. "Tout le mérite en revient aux bénévoles explique Bernard Raynaud. Tous les gens qui sont dans l'association ont la passion du cinéma. On ne compte pas notre temps ni notre argent. C'est excitant aussi d'être en contact avec des gens qui sont extraordinaires pour la plupart et lorsqu'on les rencontre, l'immense majorité s'avère être des êtres humains remarquables. On s'enrichit aussi de ça. Le festival des Ecrans britanniques, c'est l'anti-Cannes ! Nimes, c'est ni tapis, ni prix mais tout pour le cinéma et l'accueil des invités. Parce qu'on met un point d'honneur à leur montrer la ville et l'attrait de Nîmes joue aussi dans leur venue."

Bernard Raynaud, président de l'association des Ecrans britanniques Copier

Une affiche signée Claude Viallat

Pour cette 25e édition, c'est le peintre nîmois de renommée internationale Claude Viallat qui a réalisé l'affiche. "Je travaille avec des tissus usagés. Dans un lot de ces tissus, il y avait une taie d'oreiller avec cette impression (la tour de Big Ben et un bus à impériale) donc j'ai pris ça comme support. M.Raynaud est arrivé et m'a demandé une affiche pour l'Angleterre. Je venais de faire cette peinture, je lui ai proposé." Claude Viallat qui avoue ne pas être cinéphile. "Je suis très western. Les "spaghetti" comme les orientaux, je regarde tout."

Le Festival des Ecrans britanniques aura lieu du 11 au 20 mars à Nîmes. Les projections ont lieu au cinéma Le Sémaphore, à Carré d'art et au lycée Daudet.