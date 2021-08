Les voyageurs non vaccinés en provenance du Maroc doivent se faire tester en arrivant à Sète

Un test antigénique est imposé à tous les non vaccinés qui arrivent du Maroc au port de Sète. Un contrôle systématique qui rend l'arrivée des voyageurs un peu plus longue que la normale.

C'est à présent systématique : toute personne non vaccinée qui arrive du Maroc par la mer à Sète se fera testée à son arrivée. Un premier bateau est arrivé hier matin après 36 heures de traversée. Plus de la moitié des 1 300 personnes étaient vaccinées. Elles ont quand même dû faire la queue pour passer le contrôle du passeport et les douaniers. Tayeb, sa femme et son fils reviennent à Dijon après 15 jours de vacances. Le père de famille a une affichette qui indique qu'il est vacciné sur son tableau de bord : "c'est long mais bon il va falloir être patient."

Les personnes vaccinées le signalent avec une affichette sur le tableau de bord. © Radio France - Morgane Guiomard

Test antigénique pour les non-vaccinés

L'attente est encore plus longue pour les non-vaccinés. Les voitures avancent quatre à quatre. La fédération française de sauvetage et de secourisme et les pompiers enchaînent les test antigéniques. L'heure de passage est inscrite au feutre rouge sur le pare-brise. Samira est garée avec les autres sur le côté, elle attend le résultat du test. "Je ne savais pas qu'on devait être testés en arrivant mais c'est normal, en pleine crise sanitaire. Tout se déroule bien." Son test est négatif contrairement à celui de 25 personnes qui seront confinées chez elles pendant dix jours.

Le Préfet était sur place

"On note qu'il y a une majorité de personnes vaccinées" se réjouit le Préfet de l'Hérault, Hugues Moutouh qui était sur place pour s'assurer que tout se passe bien. "Nous avons des passagers qui proviennent à peu près de toute l'Europe" car Sète est le seul point d'entrée maritime ouvert pour le moment.

Le Préfet de l'Hérault, Hugues Moutouh, s'est assuré que tout se passait bien. © Radio France - Morgane Guiomard

Le Préfet défend _"qu'_il faut donner la possibilité à nos ressortissants de pouvoir rentrer même avec quelques heures d'attente." Quelques voyageurs vaccinés ont perdu patience au bout de deux heures mais tout le monde a finalement pu rentrer chez soi.