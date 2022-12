Test d'alerte en Allemagne : les frontaliers pourraient recevoir des messages

L'Allemagne procède à une grande journée de test de son dispositif d'alerte en cas de danger majeur.

À 11 heures, les autorités et les forces d’intervention concernées diffuseront simultanément des messages d'alerte à la radio et la télévision, sur les panneaux d’affichage électronique en ville et sur les autoroutes, et via des messages sur les téléphones portables.

C'est ainsi que des mosellans de la zone frontalière pourraient également recevoir ces messages test. "Ils ne sont pas à prendre en compte" indique la préfecture de la Moselle.

La journée nationale de l’alerte a été instituée en 2020 et a pour objectif d’informer les citoyens allemands sur l’alerte à la population et les sensibiliser aux attitudes à adopter en cas de risque (attentat, accident industriel, catastrophe naturelle...)