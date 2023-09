Test de l’uniforme à l’école: "on n’est pas en Corée du Nord ou à Poudlard" dit le maire de Florange

La question refait surface, faut-il instaurer l’uniforme à l’école ? Le ministre de l’Education nationale, Gabriel Attal, souhaite que des expérimentations soient menées dans les établissements volontaires. Le ministre annoncera les modalités "d’ici l’automne".

Le maire de Florange fait partie des premiers candidats déclarés pour tester le dispositif. Rémy Dick a d’ailleurs écrit au ministre de l’Education nationale pour lui faire savoir. Dans ce courrier, le maire de Florange estime que l’uniforme à l’école est "en cohérence avec les enjeux sociologiques de la ville".

"Aider à faire vivre le bien vivre ensemble"

"La ville de Florange est un melting-pot comme tous les territoires de l’ex-sidérurgie et peut avoir, comme tous les territoires qui sont des melting-pots, des petits communautarismes. On peut avoir des problématiques de harcèlement. On a plusieurs foyers sur la ville, dont le foyer AMLI qui est l’un des plus grands du Grand Est. Il y a aussi une grosse population allophone. Donc toutes ces petites choses font que j’ai tendance à penser que mettre un tout collectif, à travers l’uniforme, peut aider à faire vivre le bien vivre ensemble au sein de notre territoire", explique Remy Dick.

Pour le maire de Florange, l’uniforme à l’école relève d’un "apprentissage". "C’est apprendre aux enfants qu’il n’y a pas que soi, il n’y a pas que l’individu. Il y a aussi le collectif. Il y a aussi une société qui a de règles et les règles peuvent s’imposer dès l’école", estime Rémy Dick.

Au sein des parents d’élèves florangeois l’idée d’un retour de l’uniforme à l’école divise. Certains y voient un moyen de réduire les inégalités sociales, d’autres estiment que c’est un retour en arrière, à l’aspect trop militaire. "On n’est pas en Corée du Nord, on n’est pas non plus à Poudlard. L’objectif à mon avis mais ça dépendra du ministre, je ne sais ce qu’il prévoit, mais un simple dress code, une tenue unique peut aussi suffire", estime Remy Dick.

