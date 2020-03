"Testez ! Testez ! Testez !" le président du département du Tarn demande des tests pour les soignants

"Testez ! Testez ! Testez !" Le président du département du Tarn reprend à son compte les recommandations de l’OMS. Christophe Ramond demande à l’État de généraliser immédiatement a minima les tests de dépistage pour les professionnels de santé et du soin afin notamment d'éviter à un porteur sain de venir travailler au contact des plus âgés. "Il faut casser et éviter la contagiosité. Il est temps de penser à toutes nos familles dont un des leurs est résident d'un EHPAD. Donnons à nos professionnels des EHPAD les moyens de bien faire ! Ces tests nous permettrons de sauver des vies !" dit dans un communiqué le président du Tarn.

210.000 masques commandés

Christophe Ramond réclame aussi et encore des masques et du gel pour équiper ceux qui travaillent auprès des plus fragiles. "En plus des EHPAD, le secteur de l’accompagnement à domicile des personnes âgées dépendantes est déjà touché de plein fouet par la pénurie. Auxiliaires de vie, aides-soignants : tous ces personnels ont aujourd’hui beaucoup de mal à se procurer du matériel de protection. Pour les services d’aide à domicile, c’est une catastrophe. _Certains gardent le même masque qui tombe en lambeaux depuis plusieurs jours alors qu’il faudrait le changer toutes les 4 heures_."

Il y a quelques jours, le Conseil départemental du Tarn a commandé 210.000 masques, des tenues et du gel. Ils seront livrés d'ici quelques jours espère Christophe Ramond.