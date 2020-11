Tests antigéniques : les dépistages massifs à l'étude en Occitanie

Le gouvernement a prévu de présenter sa stratégie en milieu de semaine. D'après le JDD ce dimanche, il sera surtout question de proposer aux Français, individuellement d'aller se faire tester dans une des 10.000 pharmacies habilitées à procéder aux prélèvements nasopharyngés à partir du 1er décembre. Mais les dépistages de masse sont aussi une doctrine que le gouvernement veut appliquer, en particulier dans les Ehpad à nouveau, et les lycées.

Les infirmières scolaires en première ligne ?

L'information date d'une semaine déjà, l'Etat a préparé 1,2 millions de tests antigéniques à destination des établissements scolaires. Ils doivent être déployés à partir de ce 16 décembre, à destination des personnels de l'éducation nationale et dans les zones les plus touchées par le virus dans un premier temps.

Le rectorat de Toulouse n'est pas bavard sur le sujet. Pas même en interne. Les syndicats de personnels de direction et d'enseignants n'ont tout bonnement à ce jour aucune information sur l'arrivée des tests antigéniques dans les établissements scolaires. "Les agents régionaux des lycées ont peut-être été sensibilisés sur le fait qu'ils pourraient être testés via la Région. Mais nous, fonctionnaires d'Etat, nous n'en savons rien, atteste Yvon Manac'h, proviseur à Tarbes et secrétaire académique adjoint du SNPDEN (syndicat de proviseurs et principaux). Pas même de l'organisation, qui va faire ces tests ? Les infirmières scolaires? Elles ont déjà tant de travail avec la gestion du Covid, en plus de la bobologie". Pour l'heure, seuls sont habilités à effectuer ces dépistages les médecins, les pharmaciens et les infirmiers diplômés d'Etat. Les infirmières scolaires, si elles sont mobilisées, n'ont pas non plus été informées à ce jour. Franciane Rodriguez exerce dans un collège d'Auch, elle est secrétaire générale du syndicat FO des infirmières de l'Education Nationale.

Il faut déjà qu'on gère les familles qui appellent parce qu'elles sont inquiètes, parce que leur enfant est positif ou qu'il y a un cas-contact parmi les proches. Il faut aussi faire remonter les informations à la hiérarchie, Parfois gérer le tracing en plus évidemment de rassurer les élèves. C'est une charge énorme. - Franciane Rodriguez, SNFOIEN

Dans l'académie de Toulouse, certaines infirmières scolaires ont aussi été réquisitionnées pour répondre au téléphone, via une cellule spéciale. "Le tout dans un contexte où on redéploie les postes sans en créer. Dans notre académie, beaucoup de nouveaux établissements se construisent, notamment en Haute-Garonne. Le rectorat y affecte des personnels déjà en place ailleurs. Par exemple, le plus grand lycée de l'académie, le lycée Bourdelle de Montauban a perdu l'équivalent de deux infirmières sur quatre", explique Franciane Rodriguez qui espère obtenir des informations à l'issue d'un entretien au rectorat ce mardi.

Dépistage au travail et secret médical

Les Ehpad et les établissements médico-sociaux travaillant au contact de personnes âgées ou de personnes lourdement handicapées peuvent utiliser ces tests antigéniques à l'égard de leurs salariés depuis le mois de juillet dernier. Le retour d'expérience a visiblement séduit le gouvernement.

A leur tour, depuis le 30 octobre, toute entreprise peut lancer un dépistage avec des tests antigéniques. Il s'agit bien là d'une démarche volontaire de la part du salarié, précise le ministère du Travail. Et le coût en revient bien à l'entreprise, "aucun résultat ne lui sera communiqué" par ailleurs, autrement dit secret médical préservé. Dans les faits, les salariés doutent. Près de Saint-Gaudens, Ludovic est éducateur spécialisé pour une association qui s'occupe de personnes handicapées. Quand une de ses collègues du Comminges a été détectée positive, l'association a demandé à un laboratoire de venir procéder à des tests antigéniques pour tous ses salariés. Y compris ceux de la structure de Villemur-sur-Tarn qui n'ont jamais croisé leur collègue commingeoise. "Au retour des vacances de Toussaint, juste avant la prise de service. Tout le monde s'y est plié, on se sent un peu obligé. Ca n'est pas très agréable ce coton-tige enfoncé dans le nez et puis certains ont des soucis de santé qui font que c'est encore plus délicat", s'interroge le secrétaire du comité d'entreprise et délégué syndical.

La règle pour l'entreprise c'est d'assurer la sécurité de ses salariés. Mais la difficulté, c'est clairement le respect du secret médical. L'employeur connait forcément le résultat, d'une façon ou d'une autre. - Thierry Lataste, secrétaire général CFDT 31

Ludovic précise que trois de ses collègues, sur les 150 salariés de sa structure, ont refusé les tests antigéniques. L'employeur, en accord avec les syndicats, a proposé à ces trois personnes de se tourner vers la médecine du travail. Avec les limites que cela comporte, concède Ludovic, "la médecine du travail est très compliquée à joindre, même pour un contrôle de routine, alors pour un test Covid...".

Quelle organisation pour les prélèvements au travail ?

Les collectivités que nous avons contactées et qui ont bien voulu nous répondre, agglomérations et départements, aucun bruit de couloir ne circule sur l'arrivée prochaine de ces tests. La Métropole de Toulouse et le Conseil Départemental de l'Ariège s'intéressent aux futurs protocoles qui seront proposés. La première attend de connaître les consignes de la préfecture et de l'ARS. Le second n'a pas tranché encore sur la pertinence de l'opération "notamment concernant les aspects ayant trait au droit du travail". Les syndicats de la fonction publique, quant à eux, n'ont pas évoqué le sujet lors de leurs dernières réunions.

Les grandes entreprises peuvent être séduites par les dépistages massifs. Chez Airbus, on étudie la faisabilité de l'opération. L'avionneur est déjà rompu aux dépistages PCR sur ses chaînes de livraison dans les aéroports et il a aussi l'habitude d'organiser la campagne de vaccination de la grippe pour les volontaires. Et puis le géant de l'aviation dispose déjà dans ses propres rangs de personnels médicaux qualifiés pour faire ces tests. Pareil au CNES, le centre national d'études spatiales, 1.700 salariés à Toulouse, des discussions sont en cours pour proposer ces tests, d'autant là aussi que l'Epic (fonds publics mais salariés de droit privé) a ses propres médecins et infirmiers.

L'Agence Régionale de Santé en Occitanie a prévu de communiquer cette semaine sur le déploiement des tests antigéniques dans les collectivités et les entreprises. Elle laisse le soin au Rectorat de Toulouse de se charger de la partie scolaire.