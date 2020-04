Tests Covid-19 : le laboratoire d'Ajain (Creuse) est prêt

Malgré les consignes de l’Organisation Mondiale de la Santé, la France est toujours incapable de faire un dépistage massif de sa population sur le Covid-19. Le ministre de la santé Olivier Véran a beau se démener et dire qu'on peut faire "au dessus de 20000 tests par jour", il faudrait à ce rythme 10 ans (!) pour dépister tous les Français.

"Fin avril, on pourra faire 50000 tests / jour", selon Olivier Véran.

Plusieurs laboratoires se sont positionnés pour faire des tests PCR (Polymerase Chain Reaction) après un prélèvement au niveau des muqueuses, mais pour l’instant le gouvernement leur refuse l'agrément.

Parmi les prétendants, il y a les laboratoires départementaux d’analyses vétérinaires, financés par les départements, et capables de réaliser "au moins 1000 tests / jour", selon Jean-Pierre Barreaud, le directeur du laboratoire d'Ajain, tout près de Guéret. "C'est notre cas", ajoute-t-il. "On a trois thermocycleurs. Si on tourne 24h/24, on peut faire bien plus de tests."

C'est ce que confirme Nicolas Simonnet, vice-président du conseil départemental de la Creuse. "On a aujourd'hui les technologies, elles sont maîtrisées, on a des moyens humains avec des gens compétents, formés, on a le matériel qu'il faut, il est moderne, il vient d'être renouvelé."

Ne manque plus que l'accord du gouvernement... et aussi les produits réactifs qui permettent de déterminer qui est malade et qui ne l'est pas. C'est sans doute le manque des ces réactifs qui constitue le frein principal à la campagne de dépistage massif.

"Il faudra acheter des réactifs en grande quantité", conclut Nicolas Simonnet. "Nous, on est prêts."