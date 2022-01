Tests Covid à répétition pour les élèves : "ça devient n'importe quoi!"

La galère tant redoutée semble bien arrivée! Les nouvelles règles de test anti-Covid pour les élèves virent souvent au casse-tête pour les parents. Depuis la rentrée du 3 janvier, le gouvernement demande aux familles de faire tester leurs enfants dès qu'un de leurs camarades de classe est positif. Si le résultat de ce test est négatif, les enfants doivent réaliser un autotest deux jours plus tard et un second, quatre jours plus tard. Et ce, autant de fois que l'école signale un cas dans un classe.

France Bleu Maine a recueilli vos témoignages, ce jeudi 6 janvier, dans les files d'attente du centre de dépistage de la Visitation au Mans et de la pharmacie de la rue des Minimes. Entre exaspération et incompréhension.

Plusieurs heures d'attente

► Aurélie, maman de Victoire (CM1) - "Pourquoi leur faire subir tout cela ?"

« Ça m'agace! Ça m'énerve! On emmerde les enfants pour rien! Ca devient n’importe quoi. Pourquoi leur faire subir tout cela ? Je ne comprends pas bien l’intérêt. Moi je suis à la maison donc ça va. Mais comment font les gens qui travaillent pour gérer tout cela ? »

► Lorraine, maman de Lucas (Petite section de maternelle) - "Pas le choix"

« C’est préférable, effectivement, pour éviter les contaminations. Mais deux heures d’attente avec un enfant de trois ans et demi, en extérieur, c’est long, très long. On est obligés de faire avec. Si je veux que mon fils aille à l’école et soit épanoui, je n’ai pas le choix »

► Miguel, papa de Gustave (CM1) - "Franchement pas pratique"

« Je travaille à la maison donc c’est un peu plus facile pour venir. Mais c’est la course pour trouver un lieu de dépistage qui n’est pas surchargé. Là j’ai un rendez-vous mais pour demain à la pharmacie! Ça veut dire que mon fils est à la maison jusqu’à demain. Ce n’est franchement pas pratique. Mais on se débrouille »

Tenable sur la durée?

► Solène, maman de Gabriel (4ème) - "Une perte de temps"

« Nous attendons depuis une heure et demie. Je fais ce qu’on nous demande mais j’aimerais bien avoir plus de possibilités pour réaliser ces tests. C’est une perte de temps. Sur la durée, je verrai si je continue à les faire tester ou pas. Je constate que certains parents gardent leurs enfants chez eux pendant sept jours pour ne pas avoir à faire ces tests »

► Isaura, maman d’Eloan (CM1) - "La spirale infernale"

« On n'a pas le choix de toute façon. Mais l’attente est très longue. Je suis allée au Parc manceau, j’ai fait demi-tour. J’espère que ça ne va être toutes les semaines comme ça parce que si à chaque cas positif dans une classe, on est obligé de faire dépister les enfants, on n'en finit pas ! Etant donné que ça change toutes les semaines, nous verrons bien ! C’est une spirale infernale ! ».

► Céline, maman de Léonie (CM2) - "Les autotests m'inquiètent"

« Devoir réaliser des autotests à la maison m’inquiète un petit peu. Ce sera une première pour moi. Je n’ai peut-être pas les compétences pour faire correctement ces tests ».