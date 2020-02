Tests de grossesse au Nantes Atlantique Handball, Aude Amadou, députée LREM, soutient les joueuses

Aude Amadou, députée LREM de Loire Atlantique et ancienne handballeuse de haut niveau, apporte son soutien aux joueuses du NAHB qui avaient dénoncé, la semaine dernière, des tests de grossesse qu'on leur aurait prescrit sans vraiment leur expliquer clairement.

Nantes, France

La députée La République En Marche de Loire Atlantique, Aude Amadou, "soutient pleinement" les joueuses du Nantes Atlantique Handball qui, la semaine dernière, avaient protesté contre des tests de grossesse qu'on leur aurait prescrit sans clairement leur expliquer la nature de ces tests. Aude Amadou est elle-même une ancienne handballeuse de haut niveau. "Je les soutiens pleinement", dit la députée, "parce qu'aujourd'hui, une joueuse de handball, au même titre qu'une salariée dans une entreprise, a des devoirs certes mais aussi des droits et je crois qu'aujourd'hui, le droit à la séparation entre la sphère professionnelle et la sphère privée est quelque chose de légitime". "Je tiens à cette intimité qui relève de la féminité" ajoute Aude Amadou. Faut-il changer la loi ? Réponse de la députée LREM de Loire-Atlantique : "Il faut retravailler sur le statut du sportif de haut niveau et notamment pour les femmes" .