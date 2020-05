Tests de dépistage, écoles, collèges, économie : le préfet fait le point sur le déconfinement en Normandie

En Normandie, le confinement a été assez bien respecté. Le préfet de la région Pierre-André Durand a parlé d'un « civisme assez marqué » des Normands ce vendredi lors de sa conférence de presse sur l'épidémie de coronavirus et ses conséquences.

Un confinement "réussi"

Sur 794.000 contrôles effectués pendant le confinement, près de 46.424 ont donné lieu à une verbalisation pour le non respect des mesures sanitaires, ce qui représente environ 6%. En Seine-Maritime, 18.206 procès verbaux ont été dressés.

« On a réussi le confinement », a affirmé de son côté Christine Gardel, la directrice générale de l'Agence régionale de santé de Normandie. « On a 40 personnes en réanimation et très peu de passage aux urgences pour des suspicions de Covid-19 », a t-elle ajouté.

En Normandie, 496 personnes étaient hospitalisées ce jeudi, dont 43 en réanimation. "Sur le plan économique, les choses reprennent de manière contrastées", explique le préfet. 112,6 millions d'euros d'aide de solidarité ont été distribués à 4922 entreprises. L'activité partielle concerne 51 731 entreprises. de l'hopital. L'Agence régionale de santé a enregistré 587 décès, dont 391 en milieu hospitalier et 196 dans les maisons de retraite.

Plus de tests de dépistage

En Normandie, il y a 117 lieux de prélèvement à ce jour. « Plus de 97% de la population est à moins de 20 minutes d'un lieu de prélèvement »", a précisé Christine Gardel. 11 laboratoires sont mobilisés dans la région pour analyses les tests.

Depuis le déconfinement, le nombre de tests a augmenté. Le lundi 11 mai, 1354 tests ont été réalisés pour 26 cas positifs. Le lendemain, 1917 tests ont été effectués pour 36 cas positifs. Le 13 mai, ce sont 1866 tests qui ont été réalisés pour 18 cas positifs. « Nous avons un taux de positivité faible », a souligné la directrice générale de l'Agence régionale de santé qui prévoit entre 150 et 200 nouveaux cas de Covid-19 par jour en Normandie.

Le retour à l'école est "une réussite"

Depuis le début de la semaine, l'école reprend progressivement en Normandie. « La reprise des élèves est une réussite », a assuré Christine Gavini-Chevet, la rectrice de Normandie. « 58.100 élèves ont été accueillis, soit 21% des élèves. Les professeurs sont pratiquement tous rentrés », a-t-elle précisé. Plus de 2.000 écoles ont rouvert le 11 mai, soit 85% des établissements scolaires en Normandie.

Christine Gavini-Chevet a souligné une bonne adaptation aux contraintes tout en reconnaissant un protocole sanitaire très strict. A propos des décrocheurs scolaires : « six mois sans école ce peut être dramatique donc nous allons les chercher un par un », a insisté la rectrice de la région académique de Normandie.

40% des collégiens de retour le lundi 18 mai

Sur la reprise des collèges, « Nous sommes prêts », a précisé Christine Gavini-Chevet, « il y a un fort engagement des chefs d'établissements ». Tous les collèges à l'exception de trois rouvriront leurs portes le lundi 18 mai. Trois collèges ne pourront pas ouvrir à cause de problème de travaux ou d'un problème sur le système d'alarme incendie. « 40% des élèves seront accueillis », a précisé la rectrice d'académie.

La reprise économique et soutien aux entreprises

« Le redémarrage économique se passe dans de bonnes conditions. Je mets de côté le secteur de la restauration et de l’hôtellerie qui souffre énormément. Pour les autres secteurs, les choses reprennent progressivement », a estimé Pierre-André Durand,

Le préfet de la Normandie a donné plusieurs chiffres sur le soutien apporté aux entreprises par l'Etat. 112,6 millions d'euros d'aide de solidarité ont été distribués à 84 222 entreprises de la région.

517 735 salariés ont été mis en chômage partiel. L'activité partielle a concerné 51 971 entreprises dans la région. A ce titre, l'Etat a déjà versé près de 150 millions d'euros.

Par ailleurs, 1,8 milliard d'euros ont été accordés au titre du prêt garanti par l'Etat en Normandie. Cela concerne à ce jour 13 628 entreprises pour un prêt moyen de 125 000 euros. « Un dispositif qui marche assez bien », a observé le préfet de la région.

« Le BTP commence à prendre. Les bailleurs sociaux ont 70% de leurs chantiers lancés », a précisé Pierre-André Durand soulignant que la commande publique était faible, « d'où la nécessité de mettre en place les conseils municipaux et communautaires ».