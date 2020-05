Tests, écoles, économie... la préfecture des Ardennes dévoile sa stratégie de déconfinement à partir du 11 mai

Qu’est-ce qui vas changer dans nos vies à partir du 11 mai ? Pour répondre le plus précisément possible à cette question, la préfecture des Ardennes publie ce vendredi 8 mai, son plan de déconfinement pour le département.

Un document très complet, réalisé en concertation avec l’Agence régionale de santé du Grand Est (ARS), l’Académie de Reims et en prenant en compte les contributions des élus locaux et des acteurs économiques et sociaux ardennais.

Les Ardennes sont classées en rouge sur la carte du déconfinement présentée par Edouard Philippe, le 7 mai dernier. Le document présenté par la préfecture a pour but d’expliquer de manière aussi précise que possible les règles qu’il faudra respecter à partir de lundi 11 mai dans les Ardennes.

Les tests de dépistage Covid-19, les écoles, la reprise économique et administrative, les transports, la vie sociale. France Bleu Champagne Ardenne vous présente les grandes lignes de la stratégie de sortie du confinement dans les Ardennes.

Consultez le détail de la stratégie de déconfinement dans les Ardennes

Les masques

L'Etat propose de combler un éventuel manque de masques, notamment pour les petites communes et les publics vulnérables.

Plus de 950 000 masques FFP2 ont été distribués à ce jour par l'Etat et le Conseil départemental, aux soignants, personnels des établissements médico-sociaux et du secteur des soins à domicile.

Pour les agents des services publics, tous les personnels de l'Etat (y compris l'Education nationale) disposeront d'un masque en tissu d'ici le 11 mai. Les collectivités locales ont passé une commande de 130 000 masques à destination de leurs agents, via l'association des maires des Ardennes.

Pour les entreprises, les chambres consulaires et fédérations professionnelles des Ardennes (bâtiment, travaux publics, métallurgie) ont débuté la distribution de 107 000 masques. 36 000 autres masques sont en commande.

Pour le grand public, la distribution des 288 000 masques commandés par le Conseil départemental des Ardennes et les 8 communautés de communes du département est en cours.

Les entreprises TSC à Angecourt et et Ardennes Patrimoine Instertion produisent respectivement 3000 masques par jour (bientôt 50 000 par jour) et 2000 masques par jour (bientôt 4000). Arthur France Coussin à Neufmanil et Coopélis devraient lancer la fabrication à leur tour.

Les tests de dépistage

Les médecins libéraux, une plateforme de l'Assurance Maladie et l'Agence régionale de Santé seront chargés de détecter les personnes ayant été en contact étroit avec un cas confirmé dans les 48 heures précédant l'arrivée des symptômes, afin de les placer en isolement.

Les personnes qui présentent des symptômes du Covid-19 et les personnes ayant été contact avec des cas testés positifs, seront orientées par leur médecin ou le Centre 15 vers l'un des cinq centres Covid ou l'un des six drives de dépistage ( à Charleville-Mézières, Sedan, Rethel, Vouziers et Givet).

Les prélèvements seront analysées à l'hôpital Manchester de Charleville-Mézières (capacité de 20 analyses par jour, bientôt 120), au laboratoire privé Bio Ard'Aisne (306 analyses par jour, potentiellement 632 si besoin) ou par le laboratoire vétérinaire départemental des Ardennes (180 analyses par jour à partir de fin mai).

Les personnes testées positives devront s'isoler jusqu'au surlendemain de la fin des symptômes. Celles qui ont eu un contact rapproché avec elles devront rester en isolement durant 7 jours après leur dernier contact avec le cas confirmé.

L'isolement se fera soit à domicile, dans une pièce à l'écart des autres membres de la famille, soit dans l'une des 300 places d'hébergement mis gratuitement à disposition (hôtel, mobile-home de camping ou gîte).

Les écoles

Dans les Ardennes, 60% des écoles seront ouvertes dès la semaine prochaine. D’après les prévisions de la préfecture 30% des élèves et 80 % des enseignants seront présents physiquement la semaine du 11 mai. Chaque école décide des modalités mais le calendrier dans les Ardennes prévoit :

Lundi 11 et mardi 12 mai : pré-rentrée des équipes du premier degré

pré-rentrée des équipes du premier degré Jeudi 14 mai : rentrée des grandes sections de maternelle, CP, CM2, enfants des professions prioritaires pour la gestion de la crise sanitaire, et les fratries

rentrée des grandes sections de maternelle, CP, CM2, enfants des professions prioritaires pour la gestion de la crise sanitaire, et les fratries Lundi 18 mai : rentrée des CE1, CE2 et CM1

rentrée des CE1, CE2 et CM1 Mardi 19 mai : rentrée des petites et moyennes sections de maternelle

Les enseignants auront des masques grand public et du gel hydro-alcoolique à disposition.

Les agents qui travaillent en milieu scolaire doivent être équipés par leur mairie.

Les communes qui ne rouvrent pas les écoles mettront en place un système de garde des enfants de soignants et des personnels prioritaires.

Les circuits de ramassage scolaire fonctionneront normalement dès le 14 mai.

La demi-pension sera assurée dans les collèges (qui restent fermés au moins jusqu'au 2 juin).

Reprise des activités économiques et administratives

Tous les centres commerciaux pourront rouvrir dès le 11 mai (il n’en existe pas de plus de 40 000 m² dans les Ardennes).

Les services publics aussi rouvriront, essentiellement sur rendez-vous. Le port du masque pourra être obligatoire dans certains services qui ne pourraient pas respecter les règles de distanciation.

L'ensemble des bureaux de poste doit rouvrir le 25 mai. 92 points de contact sur 107 le seront dès le 11 mai.

Les transports

Reprise du trafic TER à 63% le 11 mai, mais lignes interr-régionales sont réduites. Le port du masques sera obligatoire dès l'entrée en gare (mais aussi dans les transports en commun, les taxis et VTC qui n'ont pas de protection en plexiglas)

La vie sociale

Le 11 mai, ce sera aussi la fin du couvre-feu à Charleville-Mézières, la réouverture de la pêche en rivière, des lieux de promenade (voies sur les berges de la Meuse, bases de loisirs, forêts, sentiers de randonnée), tous les musées ardennais sont autorisés à rouvrir (10 visiteurs simultanément maximum).

Les parcs et jardins publics, plages, lacs et plans d'eau restent fermés au moins jusqu'au 2 juin mais une dérogation est possible. Le franchissement des frontière reste interdit, sauf pour motifs professionnels, médicaux, pour les gardes d'enfants et pour la scolarisation.