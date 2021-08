Les élèves franciliens retrouvent l'école ce jeudi 2 septembre. Les collèges et les lycées vont pouvoir proposer la vaccination sur le temps scolaire. Pour les enfants des écoles maternelles et élémentaires, pas concernés par la vaccination, 600.000 tests salivaires seront déployés en France.

Tests et vaccins : le grand défi de la rentrée des écoles franciliennes

Crayons, cahiers, masques et gel hydroalcoolique, les écoliers vont retrouver le chemin de l'école en temps de covid, jeudi 2 septembre. Pour la deuxième année consécutive, la rentrée scolaire se prépare avec un protocole sanitaire strict. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, a pris la parole ce mercredi pour préciser le protocole sanitaire qui sera déployé. Il a notamment évoqué une campagne de vaccination dans les établissements et la mise à disposition de 600.000 tests salivaires pour dépister le virus.

177 écoles accueillent des centres de vaccination

Dans l'académie de Paris, 177 collèges et lycées vont être réquisitionnés pour recevoir des équipes mobiles de soignants qui administreront les vaccins, soit presque un établissement pour deux.

Didier Georges, secrétaire national du Syndicat national des personnels de direction de l'Éducation nationale FSU, est proviseur au lycée Jean Drouant à Paris. Selon lui, le dispositif vaccinal est satisfaisant :"C'est très largement suffisant. Ceux qui ne sont pas centre de vaccination vont se déplacer vers un autre établissement. Moi j'en accueille un privé, du 17e arrondissement."

Pour autant, une zone d'ombre n'a toujours pas été éclaircie : "L'une des contraintes à laquelle on ne pourra pas échapper c'est que les établissements qui devront aller faire vacciner leurs élèves hors de leur structure vont devoir organiser un accompagnement."

Du côté des écoles primaires et maternelles, ce n'est pas le même son de cloche. Catherine Da Silva est directrice de l'école élémentaire Taos Amrouche à Saint-Denis (93) et syndiquée au SNUIpp-FSU 93, principal syndicat d'enseignant en France. Depuis les annonces du ministre de l'Éducation, elle raconte être découragée.

Selon elle, le système de dépistage pour ses jeunes élèves n'a pas bien fonctionné l'année dernière : "C'était une catastrophe. Je n'en ai pas vu la couleur alors que l'on en avait demandé parce qu'on était dans un cluster. On ne les a jamais eus. Et dans les écoles où ça a eu lieu, les résultats ne sont jamais arrivés ou alors avec une semaine de retard." Elle reprend en soufflant : _"_Ça n'a plus de sens. C'était tellement chaotique avec si peu de tests que je ne vois pas comment ça pourrait s'améliorer cette année."

En attendant le premier bilan de l'opération fin septembre, la vaccination des 12-17 ans progresse. Ils sont 62% à avoir reçu au moins une dose.