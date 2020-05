Tests, parloirs, surpopulation... le point sur la situation dans les prisons du Calvados et de l'Orne

"Cette semaine, l'Agence Régionale de Santé a testé tout le personnel de la maison d'arrêt de Caen, à la suite d'une suspicion de cas, mais personne n'a contracté le Covid-19", raconte Joseph Rousseau, délégué régionale du syndicat FO Pénitentiaire.

Il s'inquiète cependant du manque de protection du personnel. "On nous donne des masques, mais pas en nombre suffisant, donc seules les personnes qui sont au contact des détenus en ont. Certains agents travaillent sept heures avec un masque prévu pour quatre heures" s'indigne-t-il.

Pour le moment, les prisons normandes sont relativement épargnées par le coronavirus. C'est pourquoi, Grégory Ducrocq, représentant local FO à la prison de Condé-sur-Sarthe (Orne), est inquiet par la reprise progressive des parloirs à partir du 11 mai prochain.

Quelles mesures pour les parloirs ?

Par mesure de sécurité, les parloirs avaient été suspendus depuis le début du confinement, ce qui avait notamment suscité des tensions à la prison d'Argentan.

La Direction de l'Administration Pénitentiaire (DAP) a annoncé cette semaine qu'à partir du 11 mai, les visites en parloirs reprendront progressivement. Elles seront limitées à un seul visiteur, qui sera obligé de porter un masque et ne pourra pas apporter de linge au détenu.

Si le virus entre dans la prison, il sera très compliqué de s'en défaire

"On aurait préféré attendre le 2 juin, pour s'organiser et voir comment se passe le déconfinement en France", explique Grégory Ducrocq. "Le problème, c'est qu'un parloir, c'est étroit. Il est donc très difficile de respecter les gestes barrières, et on ne peut pas surveiller s'il y a des accolades lors des visites", poursuit-il.

"Là, on va faire un truc à la va-vite, en prenant le risque de faire entrer des familles contaminées. Et si le virus entre dans la prison, il sera très compliqué de s'en défaire", s'inquiète le syndicaliste.

Moins de surpopulation

La surpopulation carcérale et la promiscuité entre détenus inquiète face au coronavirus. Même si, à la maison d'arrêt de Caen, une baisse du nombre de détenus a été constatée depuis le début du confinement.

"Nous avons 260 places théoriques. Traditionnellement, on est toujours entre 370 et 400 détenus. Là, on est autour de 295 personnes", explique Joseph Rousseau. Cette baisse s'explique car des libérations anticipées de détenus sur décision de justice ont été effectuées, mais également, car le nombre d'arrivants est en baisse depuis le début du confinement.

"Même en petite surpopulation carcérale, c'est beaucoup plus gérable, aussi bien pour les détenus que pour le personnel. Si ça pouvait durer, ça serait bien. Mais on ne se fait pas d'illusions", conclut-il.

Cette baisse du nombre de détenus à la maison d'arrêt de Caen permet notamment de pouvoir isoler une personne qui présente des symptômes du Covid-19, afin de limiter les conséquences de l’épidémie.