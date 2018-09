Téthieu, France

Le petit village de Téthieu, 750 habitants, a besoin de vous pour rénover le clocher de son église. Le projet est défendu par la fondation du patrimoine qui lance une soucription en ligne sur son site internet.

"C'était devenu dangereux"

En juillet 2016, le clocher, détruit puis reconstruit au 19ème siècle, a subi un gros chantier de nettoyage. C'est à ce moment-là que le maire, Jean-Michel Dufort, a pris la décision de fermer l'église. "On s'est aperçu qu'un certain nombre d'éléments de la maçonnerie se désolidarisaient les uns des autres, c'était devenu dangereux. Pour éviter qu'un paroissien ne prenne une dalle sur la tête, il a fallu fermer l'église" explique-t-il.

Les obsèques célébrées à Buglose ou Saint-Vincent-de-Paul

Téthieu compte environ 750 habitants dont une quarantaine de paroissiens. Depuis le mois de juillet 2016, la messe mensuelle est célébrée dans la salle des associations de la commune. En revanche, pour les cérémonies, notamment pour les obsèques, les villageois doivent se déplacer jusqu’à Buglose ou Saint-Vincent-de-Paul. Marguerite Tallec, une fidèle paroissienne, espère que cela ne va pas s'éterniser :_"ça handicape pas mal de monde_. Ici, le cimetière est à côté de l'église mais depuis deux ans, nous sommes obligés de nous déplacer et à l'église et au cimetière, c'est embêtant."

Un appel aux dons pour rénover le clocher

L e chantier de sécurisation et de rénovation du clocher est estimé à 220 000 euros. La commune vient d'investir 600 000 euros pour des nouveaux ateliers municipaux, des locaux associatifs et une salle d'éviscération pour les chasseurs. Elle n'a donc pas les moyens de financer le clocher d'où cet appel au dons et à la fondation du patrimoine.

Une journée festive pour découvrir le patrimoine de Téthieu

Pour lancer cette souscription citoyenne, le village de Téthieu organise une journée spéciale et des visites guidées ce samedi 15 septembre.

La mairie et les habitants invitent tous ceux qui le souhaitent à découvrir son église et ses peintures classées, ses arènes qui sont les plus vieilles des Landes, ses maisons à colombage et son immense forêt de chêne. Ces visites guidées se tiennent dans le cadre des journées du patrimoine.