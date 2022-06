Textos, réunions à distance et vidéos au volant : les comportements dangereux augmentent sur la route

À la veille du grand week-end de la Pentecôte, une piqûre de rappel s'impose visiblement. Les comportements à risque au volant sont en augmentation, selon le dernier baromètre de la Fondation VINCI Autoroutes. Ainsi, 74% des Français utilisent leur smartphone au volant. Parmi eux, 6 sur 10 téléphonent, 3 sur 10 lisent ou envoient des SMS, 1 sur 10 utilisent aussi leur smartphone pour participer à une réunion de travail à distance, et 1 sur 10 regardent même un film ou une vidéo !

Résultat, plus de 12% des personnes interrogées indiquent avoir eu ou avoir failli avoir un accident à cause de l’utilisation d’un téléphone, soit cinq points de plus qu'en 2018.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Selon le baromètre, 84% des conducteurs admettent qu’il leur arrive de quitter la route du regard pendant plus de deux secondes, soit l’équivalent, à 130 km/h, d’au minimum 72 mètres parcourus.

Somnolence, vitesse et distances de sécurité

Près de la moitié des conducteurs français continuent à conduire "alors qu’ils se sentent très fatigués parce qu’ils y sont contraints", indique le baromètre. Et 4 sur 10 estime même qu'il conduit mieux en étant fatigué ! Résultat là encore, des risques en hausse : 16 % ont déjà eu, ou failli avoir, un accident à cause de la somnolence, soit sept points de plus qu'en 2018.

97% des conducteurs français "ont une évaluation positive de leur conduite", révèle le sondage. Pourtant, les incivilités et comportements irresponsables sont nombreux : près de 7 Français sur 10 n'appliquent pas la règle du corridor de sécurité - qui impose aux conducteurs de se décaler sur la voie de gauche lorsqu'un un véhicule est stationné sur la bande d'arrêt d'urgence. Pire, 20% ne connaissent même pas cette règle. 57% des sondés "oublient" également de ralentir à proximité d’une zone de travaux. Des comportements qui peuvent être fatals, puisque depuis le début de l'année, quatre patrouilleurs ont perdu la vie sur les autoroutes françaises.

Florilège d'autres comportements à risque évalués par le baromètre : 71% des conducteurs français ne respectent pas les distances de sécurité, 57% oublient de mettre leur clignotant, 27% doublent à droite sur autoroute.