Les élus et les commerçants d'Annonay en ont assez. Un reportage diffusé lundi sur TF1 dans le journal de 13 heures a donné une image très sombre de la ville : rues désertes, commerces abandonnés. Il y a un an et demi, France 2 avait déjà dressé le même tableau. Elus et commerçants reconnaissent les difficultés, ne nient pas le taux de vacance des commerces (21%) mais ils regrettent qu'Annonay soit systématiquement présentée comme une ville à l'agonie dans des reportages "déséquilibrés" selon eux.

Pourquoi ces reportages ? Pourquoi toujours nous ? Tout n'est pas rose mais il y a gens qui se battent et ce reportage est un coup de poignard dans le dos - Nadège Couzon, commerçante et conseillère municipale

Une rue d'Annonay où les boutiques ont fermé (saisie d'écran) - TF1

Les élus rappellent que 20 millions d'euros sont consacrés actuellement a la revitalisation commerciale et immobilière du centre-ville d'Annonay.