TFC 3 - 1 Sochaux : Le Tours Football Club fait un pas de plus dans la course au maintien

Le Tours Football Club s'est imposé avec la manière vendredi soir contre Sochaux (3-1), dans un match comptant pour la 33ème journée de Ligue 2. Grâce à ce succès, conjugué aux défaites d'Orléans et du Red Star, les Ciels et Noirs font un pas de plus vers le maintien.

Que le temps où le Tours Football Club végétait dans le fond de classement parait lointain. Aujourd'hui, c'est "super TFC" qui se dresse sur les pelouses de Ligue 2. Opération maintien. Et le FC Sochaux Montbéliard n'y a pas échappé. Vendredi soir, les Lions du Doubs ont subi la loi des Tourangeaux trois buts à un (pour Sochaux : Thuram 18e ; pour Tours : csc Konaté 31e, Bennacer 43e et Bouanga 90e). C'est le septième match sans défaite pour le TFC. Sa quatrième victoire en cinq matchs. "On est la meilleur équipe du championnat", plaisante Gilbert Zoonekynd, coach tourangeau lors de la conférence de presse d'après match. Avant d'ajouter : "Sur les six derniers matchs."

Le maintien dans le viseur

Mais qu'importe. Le TFC envisage l'avenir avec beaucoup plus d'optimisme qu'il y a deux mois. Cette victoire contre Sochaux fait du bien. Encore plus quand on sait que les concurrents directs au maintien n'ont pas gagné eux. Orléans s'est incliné à Nîmes (2-0) et le Red Star à Troyes (3-2). Les Tourangeaux en profitent donc pour mettre la zone rouge à cinq points.

"Rester concentrés"

Alors, maintien assuré ? "Non, pas du tout", affirme Rodéric Filippi, capitaine du TFC. "Il faut qu'on gagne encore deux matchs. Restons concentrés."

Lors de la 34ème journée, le TFC (16ème) se rend à Auxerre (17ème) pour un match de la plus haute importance. Le Club bourguignon est la dernière barrière qui sépare les Ciels et Noirs de la zone de relégation.