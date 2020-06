TFC: c'est l'heure de la reprise pour les joueurs

Après plusieurs mois de pause, les joueurs du TFC vont enfin retrouver les terrains d'entraînement. Mais cette reprise n'aura en tous points rien à voir avec une reprise normale. Il faudra d'abord passer une batterie de tests médicaux. Les joueurs seront testés au Covid-19 dans un premier temps avant des tests physiques et cardiaques. Dans le respect des geste-barrière, les premières séances seront donc individuelles avec un protocole bien strict à suivre pour éviter que plusieurs personnes se croisent.

A huis clos

La première partie de la préparation se fera donc à huis clos. Les premiers entraînements par petits groupes ne recommenceront qu'à partir du lundi 29 juin. Patrice Garande, pressenti pour devenir le nouveau coach du TFC, devrait donc être présent pour ces premières séances. Quant aux grands entraînements collectifs, aucune date n'est encore communiquée. Le TFC préfère y aller "par étapes".

à lire aussi Patrice Garande devrait bien être le nouveau coach du Toulouse Football Club

Les matchs amicaux

Aucune date non plus n'est donnée pour ce qui est des matchs amicaux d'avant-saison. Une chose est sûre, le club prépare déjà quelques rencontres de préparation cet été avant la reprise du championnat. La Ligue 1 et la Ligue 2 doivent pour l'instant reprendre fin août.