Toulouse en finale de la Coupe de France : le debrief de ce drôle de match avec le commentateur de France Bleu

Il n'a pas beaucoup dormi mais c'est avec joie qu'il revient sur cette folle soirée qu'il a vécu au Parc des sports d'Annecy en Haute-Savoie. Julien Balidas, commentateur du TFC pour France Bleu Occitanie, détaille la qualification des Violets en finale de la Coupe de France de football à l'issue d'un match très poussif.

Victoire du TFC mais dans la douleur ?!

Clairement, le match ne restera pas dans les annales. Philippe Montanier l'a dit en conférence de presse, il a dit que c'était le pire match de la campagne de Coupe de France cette saison, sauf que c'est le plus important et il n'y a que ça qui compte. Le discours c'était ça "on a été bien pourris mais on est au Stade de France".

Mais quand même, il y a eu deux buts toulousains !

Oui, Toulouse a réussi à ouvrir le score et se fait piéger au pire des moments, juste avant la mi-temps avec ce pénalty concédé ce qui relance Annecy. Toulouse, en deuxième mi-temps, a été incapable d'accélérer, de montrer que c'était lui le patron, que c'était l'écurie de Ligue 1. Et puis, dans le football faut que ça tombe d'un côté et à la 85e minute Farès Chaïbi récupère le ballon après une petite boulette de la défense d'Annecy. Derrière, les Annéciens pensent arracher la séance de tirs aux buts avec un but incroyable dans les arrêts de jeu.

Mais il y a hors jeu ...

Une position de hors jeu de pas grand chose, de quelques centimètres, annule ce but et envoie Toulouse en finale.

Farès Chaïbi marque le but le plus important de sa carrière ?

Oui, il vit une saison incroyable. Il y a quelques jours, il a connu sa première sélection nationale avec l'Algérie. Et avec le TFC, c'est la saison où il a éclo. Il est né dans le même quartier que Karim Benzema, à Bron dans la région lyonnaise. Et le destin est assez incroyable. Aujourd'hui, dans cette cité, il y des tags avec Benzema et Farès Chaïbi à côté de lui. On espère qu'il aura la même trajectoire. Chaïbi a fini sa formation à Toulouse, c'est un symbole de voir le TFC en finale grâce à un joueur formé au club, ça correspond bien au Tef qu'on retrouve depuis trois quatre ans.

La finale ce sera le 29 avril face à Nantes au Stade de France, les tenants du titre. Les Toulousains éprouvent un peu de rancoeur contre les Nantais ?

Oui, complètement. Il y a deux ans, Toulouse a raté de peu sa montée en Ligue 1 face à Nantes qui était 18e de Ligue 1. Toulouse a perdu 2-1 au Stadium contre Nantes avant de gagner 1-0 à la Beauvoir, ça n'a pas suffit. Toulouse a poussé, a réclamé un pénalty. On se souvient de la colère noire de Damien Comolli. Donc oui, beaucoup de rancœur. C'est aussi parce que sur le banc nantais il y a le coach Antoine Kombouaré. C'est le coach qui symbolise un peu la chute du TFC en Ligue 2 sous l'ère Sadran.

Quand la billetterie va-t-elle ouvrir pour cette finale au Stade de France ?

On aimerait tous savoir. Les services au club vont travailler vite dessus. On imagine, aussi, qu'il y aura des moyens de transports affrétés, que le club va s'organiser que ce soit avec des bus, des trains. Pour la billetterie, il faut travailler aussi avec la Fédération française de football pour avoir le contégent de places, il serait beaucoup plus important qu'à Annecy. Il y aura des milliers de places disponibles pour remplir tout un virage au Stade de France.