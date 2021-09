TFC : le défenseur Issiaga Sylla bloqué en Guinée

Plusieurs clubs de football européens ont entrepris de venir en aide à leurs joueurs internationaux guinéens bloqués depuis dimanche par le coup d'Etat militaire en cours à Conakry. Ces clubs travaillent à "mettre en place un avion privé pour ramener les joueurs" et "faire rentrer tout le monde le plus tôt possible", a indiqué une source proche des clubs concernés à l'AFP. Parmi les 24 joueurs guinéens convoqués par leur sélectionneur français Didier Six, cinq d'entre eux évoluent en France : les défenseurs Issiaga Sylla (Toulouse), Florentin Pogba (Sochaux), Abdoulaye Sylla (Nantes), Saidou Sow (Saint-Etienne) et l'attaquant Mohamed Bayo (Clermont). La sélection guinéenne, qui devait affronter le Maroc lundi lors des éliminatoires du Mondial-2022, s'est retrouvée bloquée à Conakry après le coup de force mené par des officiers des forces spéciales guinéennes.

Les clubs de football se mobilisent pour rapatrier les joueurs. Ils ont affrété un avion qui décollera de Guinée mardi midi et qui est attendu vers 20h au Bourget croit savoir RMC.