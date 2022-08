TFC / PSG : l'exploit toulousain n'est pas impossible selon l'ancien attaquant Omar Da Fonseca

C'est le match de l'année ce mercredi soir au Stadium de Toulouse. Le TFC, de retour dans l'élite cette saison, reçoit le PSG à 21h lors de la 5e journée de Ligue 1. Les Parisiens, co-leader du championnat, affrontent des Toulousains 10e et inefficaces le week-end dernier à Nantes (3-1). Les Violets peuvent-ils créer l'exploit face à des Messi, Mbappé et Neymar ? Réponse de l'ex-attaquant argentin Omar da Fonseca, qui a joué à Toulouse et au PSG dans les années 80. Il est aujourd'hui consultant sur la chaine beIN Sports.

à lire aussi Le TFC veut relever le "challenge" face aux stars du PSG mercredi soir au Stadium

Vous êtes pour Toulouse ou pour Paris ce soir ?

Je suis pour la beauté du jeu ! Ma fille est née à Toulouse, donc j'ai toujours un rapport très direct avec Toulouse que je continue à suivre tout le temps. Mais je vis à Paris, j'y ai joué et c'est vrai que Paris en ce moment a une grande notoriété, quelque chose qui brille avec le football. Le PSG nous met sur des terrains irrationnels donc c'est vrai, je voudrais que Paris continue à gagner.

TFC / PSG : à vivre en intégralité sur France Bleu Occitanie dès 20h30

Le TFC a-t-il une chance de battre le PSG ce soir ?

Mais oui, cela a déjà été le cas. Le football reste le football, il peut toujours arriver des choses. C'est vrai, dans la logique, il y a une supériorité que personne ne peut discuter. Mais voilà, on peut toujours se dépasser, une espèce de motivation, une énergie. Pour les joueurs, il y a toujours cette énergie qui descend des tribunes et avec cette confiance on devient encore meilleurs.

RÉÉCOUTEZ - Omar da Fonseca sur France Bleu Occitanie Copier

Record historique d'abonnés cette saison au Stadium. Vous qui avez connu les très belles années avec Yannick Stopyra, Alberto Márcico, cela vous fait plaisir que la ville redevient celle du football ?

D'abord, j'ai eu la chance de vivre dans plusieurs régions et je continue à dire que cette région est magnifique, j'y garde encore des attaches. Je crois que c'est une ville de sportifs d'abord, il y a beaucoup d'installations et il ne faut pas nier que le football reste une locomotive, c'est universel et c'est bien que le TFC continue à tirer vers le haut et je suis hyper content. On va tous regarder le match, le Stadium reste un stade mythique d'histoire, de souvenirs, de rêves même.

Au-delà du match de ce soir, trouvez-vous que le TFC a sa place en Ligue 1 ?

Mais évidemment ! On se pose souvent la question inverse. Comment des villes comme Saint-Etienne et Bordeaux arrivent à être dans des situations si délicates. Toulouse a déjà mangé le pain très très noir et j'espère qu'ils vont continuer à progresser. Je connais très bien Damien Comolli (le président, ndlr).

Mais pour tenir dans le championnat, faut-il davantage de recrues d'ici la fin du mercato demain soir ?

Il ne faut pas toujours vouloir plus (rires). Il faut déjà réfléchir avec ceux qui sont là, est-ce qu'ils vont jouer ? il faut les mettre dans les meilleures conditions. Ce ne sont pas des recrues qu'il faut, ce sont des renforts. Avant le 31, plein de choses vont encore arriver.